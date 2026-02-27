Ligue Europa : en 8es, l'OL défiera le Celta Vigo

Premier de la phase de classement, l'OL disputera les 8es de finale de la Ligue Europa les 12 et 19 mars. Il fera face au Celta Vigo.
Voilà, l'OL est fixé. Le premier de la phase de classement de la Ligue Europa connaît le chemin pour cette édition 2025-2026. Il attendait de découvrir son prochain adversaire en 8es de finale, avec la possibilité de recroiser à nouveau Lille, ou bien de se mesurer au Celta Vigo.
Ce sera la deuxième option pour les hommes de Paulo Fonseca. Ils feront face au club espagnol, qui a sorti le PAOK en barrage en gagnant à deux reprises. Des succès 2-1 à l'extérieur et 1-0 au retour à domicile. Il avait terminé 16e de la première phase avec 13 points.
Match retour à domicile
Les deux confrontations auront lieu les jeudis 12 (en Galice) et 19 mars (à Décines). Elles arriveront très vite pour les Lyonnais, qui n'auront pas le temps de souffler après le déplacement à Marseille et le quart de finale de Coupe de France du 5 mars contre Lens.
Clinton Mata et ses partenaires sont par ailleurs fixés sur la suite, s'ils venaient à passer cet obstacle. Il leur faudra affronter Genk ou Fribourg dans un éventuel quart de finale. Pour la demi-finale, les Rhodaniens se trouvent dans la partie de tableau du Real Betis, du Panathinaïkós, de Braga et de Ferencváros.
Soulagé de ne pas prendre Lille , je pense que tout le monde espérait ce tirage .
( Lille se prend Aston Villa , ouille ! )
content d'éviter Lille, en plus on est dans la meilleure partie du tableau.
Si on passe, le quart serait contre Genk ou Fribourg, puis le gros morceau Betis en demie (ou Ferencvaros, Braga, ou Pana).
Avec une petite chance que lille passe Aston villa
Celta en 8eme
Fribourg en quarts
Betis en demi
Aston villa en finale
Si tous les favoris passent leurs différents tours
le tableau est même avantageux pour les 1/4 et 1/2
https://fr.uefa.com/uefaeuropaleague/fixtures-results/bracket/
Les gars, c'est l'année ou jamais pour aller en finale... Parcours possible :
- 1/8èmes : Celta Vigo
- 1/4 : Genk ou Fribourg
- 1/2 : Ferencvaros ou Braga ou Panathiaikos ou Bétis Séville
Sachant qu'à chaque fois, on joue le retour à la maison.
Ils vont s'entretuer de l'autre côté du tableau, avec :
- Aston Villa qui devra se coltiner Lille à sortir
- La Roma qui devra sortir Bologne qui n'a jamais perdu un match de Coupe d'Europe à domicile
- Porto qui devra sortir Stuttgart
- Y'a que Nottingham Forest qui est à peu près épargné avec Mytjilland
Dans tous les cas, de ces 6 équipes dangereuses (Aston Villa, Lille, Roma, Porto, Stuttgart, Nottingham), on s'en récupérera mathématiquement qu'une seule en finale, sans avoir eu à les sortir. On doit prioriser cette compétition plus que tout selon moi sur la fin de la saison !
le Celta, avant et après le match aller, reçoit le Real le 7, et va au Betis le 15, gros calendrier pour eux (nous c'est réception du Paris FC, déplacement au Havre).
On a la chatte maximum cette saison en europa ligue .
On a désormais notre feuille de route complète pour nous rendre à Istanbul en mai prochain .
Je sais qu’il y en a quelques- uns, au sein de ce forum, qui sont partisans de privilégier cette compétition pour les semaines à venir. Et bien aujourd’hui je rejoins ce clan . Gagner l’Europa League nous permet de cocher toutes les cases :
Enrichir notre musée d’un prestigieux trophée et rejoindre le tout petit cercle des clubs français .
Nous qualifier pour la champion league
Améliorer nos finances. 13M€ pour le vainqueur en Turquie , sans compter les gains de la phase finale
Combler de bonheur les supporters
❤️💙🏆
Ahurissant la chatte qu'on a : on sait désormais qu’il sera impossible pour l’OL d’affronter Aston Villa, Porto, la Roma, Lille, Nottingham Forest et Stuttgart avant la finale.
Je le dis depuis octobre, on va gagner l'Europa ligue cette saison.
Après le sabordage inouï de la saison passée en quart, le tirage au sort du jour nous donne une opportunité exceptionnelle d'enfin aller chercher ce premier titre européen de l'histoire de l'OL.
A minima, on se doit d'aller chercher notre première finale et après voir sur un match (car Aston Villa c'est du très solide si on les joue en finale).
Fonseca nous doit ça après avoir bousillé la fin de l'ère Lacazette à l'OL.
Bonne nouvelle car ca devient lassant entre les francais comme Brest vs PSG et Monaco vs PSG
Très très très rassuré… ouf
Attention je ne dis pas que le Celta Vigo c’est plus facile.
Pas du tout même.
Mais Lille nous connaît que parfaitement et même si le résultat a été de notre côté sur les 3 rencontres cette année, il faut avouer que c’était du 50-50 à chaque fois.
Et c’est une équipe dure à jouer.
Contre le Celta on sera favoris…. Et contre Lille ça aurait été du 50/50.
Bref chaque match va être compliqué mais je suis de l’avis de ce qui pense que c’est vraiment l’année pour la gagner.
Mais à une seule condition… le retour de nos blessés ..
Et rapidement
Y a plus de discussion possible faut vraiment la jouer à fond cette coupe, quitte a sacrifier la coupe de France et quelques points en L1. On pourra jamais aligner les planètes mieux que cette année pour arriver au bout... Comme quoi finalement la différence entre 1er et 2e de la phase de ligue était bien plus massive qu'on le pensait, l'autre côté du tableau fait flipper! Même si Aston Villa va en finale ils auront laisser un paquet de plumes en route! Merci aux mini-gones de nous avoir plier le PAOK!
Tonga, 100% en phase.
Istanbul , let’s go !!!!
🏆🔴🔵