Ligue Europa : en 8es, l'OL défiera le Celta Vigo

Premier de la phase de classement, l'OL disputera les 8es de finale de la Ligue Europa les 12 et 19 mars. Il fera face au Celta Vigo.

Voilà, l'OL est fixé. Le premier de la phase de classement de la Ligue Europa connaît le chemin pour cette édition 2025-2026. Il attendait de découvrir son prochain adversaire en 8es de finale, avec la possibilité de recroiser à nouveau Lille, ou bien de se mesurer au Celta Vigo.

Ce sera la deuxième option pour les hommes de Paulo Fonseca. Ils feront face au club espagnol, qui a sorti le PAOK en barrage en gagnant à deux reprises. Des succès 2-1 à l'extérieur et 1-0 au retour à domicile. Il avait terminé 16e de la première phase avec 13 points.

Match retour à domicile

Les deux confrontations auront lieu les jeudis 12 (en Galice) et 19 mars (à Décines). Elles arriveront très vite pour les Lyonnais, qui n'auront pas le temps de souffler après le déplacement à Marseille et le quart de finale de Coupe de France du 5 mars contre Lens.

Clinton Mata et ses partenaires sont par ailleurs fixés sur la suite, s'ils venaient à passer cet obstacle. Il leur faudra affronter Genk ou Fribourg dans un éventuel quart de finale. Pour la demi-finale, les Rhodaniens se trouvent dans la partie de tableau du Real Betis, du Panathinaïkós, de Braga et de Ferencváros.