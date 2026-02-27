Ligue 1 : un OM au complet face à l'OL ?

Décrié, bien que capitaine de l'équipe, Leonardo Balerdi sera présent face à l'OL. Le groupe de l'OM sera d'ailleurs probablement au complet dimanche.

Si Roberto De Zerbi a souvent compté ses blessés lorsqu'il était sur le banc de l'OM, ce n'est pour l'instant pas le cas de son successeur. Entraîneur des Phocéens depuis 10 jours, Habib Beye n'a pas ce désagrément. Vendredi dernier, à Brest (2-0), il manquait "seulement" Leonardo Balerdi, qui était suspendu. Ce qui n'a pas empêché le revers de son équipe.

Le défenseur central et capitaine marseillais sera de retour contre l'OL dimanche (20h45), mais il n'est pas dit qu'il soit dans le 11. Nous en saurons davantage samedi, durant la conférence de presse. Mais visiblement, les coéquipiers d'Amine Gouiri seront au complet pour le choc face aux Lyonnais.

À l'OL, l'infirmerie déborde

Aucun blessé n'est à déplorer, alors que le quatrième de Ligue 1 était en stage à Marbella cette semaine. Ce sera tout le contraire a priori pour son futur adversaire. L'Olympique lyonnais se passera d'Hans Hateboer, d'Ernest Nuamah, de Malick Fofana et de Pavel Sulc. Sans parler d'Afonso Moreira très incertain, tandis qu'Orel Mangala pourrait être de retour. Une infirmerie bien pleine que commentera ce vendredi midi Paulo Fonseca.