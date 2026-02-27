Actualités

OL Académie : le programme du week-end

    • Ce week-end sera assez calme du côté de l'académie lyonnaise. Seuls les U18 disputeront leur 8e de finale de Coupe Gambardella.

    Peu de rencontres à se mettre sous la dent pour les observateurs de l'académie de l'OL ce week-end. Pas d'affiches chez les féminines, et chez les garçons, seules deux formations seront concernées par des matchs dans les jours à venir. Il s'agit des U18 dirigés par Florent Balmont, et de la réserve menée par Gueïda Fofana.

    L'OL en quarts de finale de la Gambardella ?

    Les deux ex-milieu de terrain lyonnais auront des échéances plus ou moins importantes à négocier. Le premier disputera avec son équipe un 8e de finale de Coupe Gambardella. Si cela ne va pas très fort chez les U19 en championnat (trois sorties sans succès), ils gèrent très bien cette compétition.

    Il faut dire qu'ils ont jusqu'ici éliminé des formations d'un niveau inférieur (Régional 1). Et ce sera encore le cas ce samedi à 18h30. Les Gones se rendront dans la banlieue de Bordeaux, pour affronter le SA Mérignac, premier de sa poule. Un beau défi donc pour les coéquipiers de Kenan Doganay, qui ne devront pas prendre leur adversaire à la légère.

    Match face à Toulouse pour la réserve

    Le groupe Pro 2, lui, recevra Toulouse. Mais pas en National 3, plutôt dans le cadre du Challenge Espoirs. Rendez-vous lundi 2 mars à 12h30. Une partie "amicale" dans le cadre de ce tournoi opposant les réserves des clubs professionnels. Actuellement, les Rhodaniens sont en tête, devant l'OM, bien que les deux rivaux comptent tous deux 12 points au classement.

    En cas de victoire, les partenaires de Daryll Benlahlou feraient un pas vers les demi-finales. Pour y parvenir, il faudra terminer à l'une des deux premières places. Il reste encore deux journées à disputer, avec un déplacement à Monaco le 6 avril.

