OL Académie : la réserve veut renouer avec la victoire ce samedi

Après une défaite et un nul, la réserve de l'OL se déplace au Cannet ce samedi (16 heures). Avec l'objectif de retrouver le goût du succès pour ne pas se rapprocher de la zone rouge.

Des matchs abordables sur le papier, que le groupe a mal négociés. Battue par le FC Riviera (2-0) et contrariée par Gallia Lucciana (2-2), la réserve de l'OL a du mal en ce moment. Dommage, car même si cela n'est pas forcément l'objectif premier, elle pouvait se replacer dans la première partie de classement après une série positive. Aujourd'hui, la voilà 7e sur 14 à dix matchs du terme.

Ce samedi à 16 heures, elle se déplace sur la Côte d'Azur pour affronter L'ES Cannet Roche. Juste devant lui dans la poule H de National 3, son adversaire compte cinq longueurs d'avance. Mais au-delà de revenir sur lui, le groupe de Gueïda Fofana souhaite surtout renouer avec la victoire.

L'OL a 8 points d'avance sur la zone rouge

Pas inquiétés pour l'instant par la course au maintien, les Gones possèdent huit points de plus que le premier relégable. Un matelas confortable, mais attention. Il ne faudrait pas terminer l'exercice en roue libre et jouer avec le feu. Menée par un Daryll Benlahlou en forme, mais délestée cet hiver d'Enzo Molebe et d'Alejandro Gomes Rodriguez, l'équipe lyonnaise espère ne pas trembler, et surtout s'offrir de bons moments sur les mois à venir. Et ce, dès ce week-end.