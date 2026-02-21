OL : Roman Yaremchuk, le profil manquant ?

On l'a aperçu quelques minutes face à Nice (2-0). Paulo Fonseca veut croire que Roman Yaremchuk, avec son profil détonnant dans l'effectif lyonnais, aura un rôle clé dans la fin de saison.

Une première entrée pour faire connaissance. En fin de partie contre Nice (2-0), Paulo Fonseca a lancé Roman Yaremchuk à la 81e minute. La rencontre était quasiment gagnée, mais on peut voir durant quelques instants ce que pouvait offrir le grand Ukrainien (1m91).

Il est trop tôt pour juger évidemment, mais on attendra de lui qu'il cale des ballons pour faire remonter le bloc, qu'il impose un défi physique au défenseur, et pourquoi pas, qu'il inscrive un ou plusieurs buts. "On a gagné vraiment un bon attaquant. Je le connais, et il a montré cette semaine qu'il pouvait être important pour nous. Il a amené des qualités importantes pour l'équipe, a affirmé l'entraîneur portugais. Il apportera des options tactiques. On pourra jouer de différentes façons. Dans beaucoup de matchs, ce sera déterminant de l'avoir."

"On a pu manquer d'un joueur de surface comme Roman"

Vendredi, Paulo Fonseca a donné certains points forts de l'avant-centre. Nul doute en tout cas que son profil détonne dans l'effectif lyonnais. Et qu'un élément comme cela peut s'avérer précieux dans bien des contextes. "Il est fort techniquement, a une bonne finition des pieds ou de la tête. On a pu manquer cette saison d'un joueur de surface comme Roman", soulignait le coach. À lui de démontrer qu'il peut s'associer à la réussite rhodanienne actuelle.