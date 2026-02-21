Actualités
Vivien Endeman, joueuse de Wolfsburg (@UEFA)

OL Lyonnes avait envoyé des observateurs pour Juventus - Wolfsburg

  • par Gwendal Chabas

    • En quarts de finale de la Ligue des champions, OL Lyonnes affrontera Wolfsburg. Des membres du staff ont assisté au barrage retour des Allemandes à Turin.

    La confrontation promettait d'être indécise, et elle l'a été. Lors du barrage de Ligue des champions, Wolfsburg a pris le meilleur sur la Juventus. Une remontée en fin de partie à domicile (2-2), puis un joli coup à l'extérieur (0-2). Voilà la recette du succès pour les Allemandes.

    Il leur faudra néanmoins hausser leur niveau de jeu en quarts de finale. Car elles retrouveront sur leur chemin un club ambitieux dans ce tournoi. OL Lyonnes affrontera la formation de la Basse-Saxe. Comme en phase de classement, lorsque les Lyonnaises avaient gagné 3 à 1 le 11 novembre 2025. Les deux institutions se connaissent par cœur.

    Beaucoup de matchs d'ici là

    Vendredi, Jonatan Giráldez a commenté cette opposition à venir. L'Espagnol est surtout plongé dans le court terme, mais des membres du staff ont été à Turin pour regarder de près l'affiche de jeudi. "C'était très équilibré entre ces deux équipes. Nous avions des observateurs pour regarder le match depuis le stade. On les connaît bien, on sait comment elles jouent, ce sera difficile. Mais ce n'est pas la priorité, on pense d'abord à Marseille (ce samedi). On veut arriver à cette confrontation avec la meilleure dynamique. On sait qu'on aura beaucoup de rencontres d'ici là." Cinq pour être précis, dont un long voyage à Abidjan pour la Coupe LFFP.

    à lire également
    Elisa Daupeux arbitrera OL - Montpellier
    OM - OL Lyonnes : Elisa Daupeux au sifflet

