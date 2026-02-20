Actualités
Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
Lily Yohannes, milieu de l’OL Lyonnes (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL Lyonnes : six matchs en dix-neuf jours en mars

  • par David Hernandez

    • Opposé à Wolfsburg le 24 mars prochain, OL Lyonnes connait désormais tout son calendrier pour le mois à venir. Le retour de trêve internationale s’annonce plus qu’intense.

    Elles sont à présent fixées. Jeudi soir, certaines joueuses d’OL Lyonnes devaient certainement être devant leur télévision pour connaitre leur futur adversaire en quarts de finale de la Ligue des champions. Le barrage a donc voulu que ce soit Wolfsburg qui se mette sur le chemin des Lyonnaises dans leur quête d’un neuvième titre européen. Le match aller se disputera en Allemagne le 24 mars prochain et complète définitivement le calendrier de mars des Fenottes. Et le moins qu’on puisse dire est qu’il s’annonce chargé.

    Quatre matchs à l'extérieur

    Dès dimanche, certaines joueuses prendront la direction de leur sélection et effectueront donc des longs voyages. Au retour à Décines, le repos ne sera clairement pas le maitre-mot dans les rangs d’OL Lyonnes. Les ouailles de Jonatan Giráldez disputeront six matchs en dix-huit jours entre le 10 mars, date de la réception du Havre au GOLTC et le 28 mars, avec le déplacement à Strasbourg. Au milieu de tout ça, un déplacement en Allemagne donc, mais aussi un autre en Côte d’Ivoire pour la finale de la Coupe LFFP contre le PSG (14 mars) puis à Fleury le 21 mars. Les venues du HAC en championnat et en Coupe de France (18 mars) seront les deux seuls rendez-vous à la maison pour les coéquipières de Wendie Renard qui rentrent dans le vif du sujet.

