Actualités
Paulo Fonseca en Ligue Europa
Paulo Fonseca en Ligue Europa (Photo by Sébastien BOZON / AFP)

Fonseca (OL) : "Je ne peux pas oublier ce qu'il se passe en Ukraine"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ancien entraîneur du Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca entretient une relation spéciale avec l’Ukraine. Ayant connu la guerre, l’entraîneur de l’OL estime que cette période lui a appris à relativiser les choses de la vie, mais aussi dans le foot.

    Il y a quelques mois, le club avait mis en avant le goût prononcé pour la musique de Paulo Fonseca. Une passion cachée que l’entraîneur a confirmée à Olympique-et-Lyonnais dans notre entretien exclusif, estimant que cela lui permettait "de faire le vide, de trouver un certain équilibre dans sa vie". De cet amour de la musique, le Portugais y garde aussi un lien particulier avec l’Ukraine. Passé pendant trois saisons par le Shakhtar Donetsk, Fonseca y a rencontré sa femme, fondé une famille, gagné des titres mais surtout connu l’horreur de la guerre.

    De Donetsk, il n’en connaît finalement pas grand-chose, lui qui a essentiellement vécu à Kiev en raison du chaos. Cela ne l’a pas empêché d’être aux premières loges et d’avoir dû fuir la capitale. Trente heures de bus pour rejoindre la Roumanie avant d’être rapatrié avec sa famille au Portugal. C’était en juin 2022 et quatre ans plus tard, l’entraîneur n’a rien oublié. "Quand nous vivons une situation de guerre, notre vision des choses change beaucoup. C’était un moment très difficile pour moi, pour ma famille et je ne peux pas oublier ces jours."

    "Qu'est-ce qu'un match quand on voit des gens mourir là-bas ?"

    Ayant retrouvé le confort d’une vie "normale", Paulo Fonseca continue "de regarder tous les jours les informations en Ukraine. Il y a toujours plus de personnes qui meurent et c’est une situation difficile pour notre famille et notamment ma femme." Toutefois, dans l’enfer de la guerre, l’entraîneur lyonnais a trouvé un moyen de relativiser les petits pépins de la vie. "Parfois, je suis fatigué, je ne suis pas bien. Et parfois, je pense : qu'est-ce qu'un match si nous faisons la comparaison avec la situation ? Qu'est-ce qu'un match quand nous regardons les personnes dans cette situation très, très difficile ? C'est pourquoi cette expérience était difficile, mais a changé beaucoup de choses." Si, à son arrivée à Lyon, cette situation a pu lui peser, Paulo Fonseca a désormais pris le dessus.

    à lire également
    Duje Caleta-Car avec la Croatie
    Mercato : prêté par l’OL, Caleta-Car "aimerait continuer" à la Real Sociedad
    1 commentaire
    1. Avatar
      vauban - ven 20 Fév 26 à 10 h 37

      Milan ne lui a pas fait de sentiment face a la guerre, seul Textor lui a tendu la main contre nos réticences presque généralisées , il lui doit beaucoup de reconnaissance sur ce plan là , sa réussite passant par le magouilleur, dur à écrire mais c'est réel ..

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    Fonseca (OL) : "Je ne peux pas oublier ce qu'il se passe en Ukraine" 10:15
    Duje Caleta-Car avec la Croatie
    Mercato : prêté par l’OL, Caleta-Car "aimerait continuer" à la Real Sociedad 09:30
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Nantes
    Moins de talent, mais plus de gnaque… la recette gagnante de l’OL 08:45
    Abner lors d'OL - Lille
    Ligue Europa : quelle tendance pour les adversaires potentiels de l’OL ? 08:00
    Tabitha Chawinga, joueuse de l'OL, contre Wolfsburg
    Ligue des champions : ce sera Wolfsburg pour OL Lyonnes en quarts 07:30
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    Ligue 1 - Discipline : pourquoi Maitland-Niles et Abner ne sont pas en sursis 19/02/26
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    Troisième OM - OL Lyonnes en moins d'un mois 19/02/26
    OL Lyonnes : pas de changement pour la Coupe de France 2027 19/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Strasbourg - OL : un millier de Lyonnais attendus 19/02/26
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL - Fonseca : "Il est facile de faire jouer les jeunes" 19/02/26
    Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes et de l'Australie
    OL Lyonnes : Micah, Tarciane et Nelhage convoquées en sélection 19/02/26
    Abner (OL) face à Strasbourg
    Strasbourg - OL, des rencontres souvent vivantes 19/02/26
    Abner lors d'OL - Lille
    L'OL scrutera la Ligue Europa ce jeudi soir 19/02/26
    Kylian Negri et Kenan Doganay avec l'équipe de France U16
    OL : triste mercredi pour les jeunes en sélection 19/02/26
    OL Lyonnes, Fleury, Strasbourg : la programmation est tombée 19/02/26
    Habib Beye, coach de Rennes
    À 10 jours de recevoir l'OL, l'OM nomme son nouvel entraîneur 19/02/26
    Coupe de France - OL Lyonnes : la finale se jouera à Valenciennes 19/02/26
    Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
    L'OL en pleine communion avec son public 19/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut