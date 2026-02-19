Actualités
De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL – Angers (@OL )

OL - Fonseca : "Il est facile de faire jouer les jeunes"

  • par Gwendal Chabas

    • Cette saison, Paulo Fonseca a lancé de nombreux jeunes dans le grand bain. L'entraîneur lyonnais est revenu sur son travail à leurs côtés dans un entretien exclusif.

    Khalis Merah en est l'illustration, mais il n'est pas le seul. Cette saison, plusieurs jeunes joueurs ont vécu leurs premières minutes en professionnel avec Paulo Fonseca. Toujours au milieu de terrain, citons Mathys de Carvalho, Tiago Gonçalves, ou encore Adil Hamdani et Rémy Himbert en attaque.

    L'entraîneur est revenu sur cette gestion des Gones dans l'interview exclusive qu'il nous a accordée. "J'aime travailler avec eux. Normalement, ils sont ouverts à l'apprentissage. Ici, il y en a beaucoup qui veulent progresser au quotidien, a glissé le Portugais. C'est pourquoi il est facile de les faire jouer. Ils ont des qualités, sont forts mentalement, et bossent pour l'équipe. On croit énormément en eux pour le futur. Lorsque c'est comme ça, je n'ai aucun souci à les faire jouer."

    "Maintenant, ils sont davantage prêts"

    Si l'effectif s'est enrichi cet hiver avec le mercato, ces footballeurs de 20 ans ou moins ont apporté leur pierre à l'édifice en première moitié de saison. Et ils pourraient encore avoir un rôle à jouer pour certains. "Parfois, c'était nécessaire car on avait des absents, mais leur réponse était magnifique, a salué Paulo Fonseca. Maintenant, ils sont davantage prêts pour évoluer avec les "principaux joueurs". Il faut aussi souligner le travail du centre de formation et des personnes qui le composent."

