Fonseca : "L'OL peut être une bonne surprise en fin de saison"

Dans l'entretien exclusif accordé à Olympique-et-Lyonnais, Paulo Fonseca est revenu sur les ambitions de l'OL sur cette deuxième partie de saison. L'entraîneur portugais ne s'interdit pas de croire à un premier titre depuis 2012.

Troisième de Ligue 1, quart de finaliste de la Coupe de France et huitième de finaliste de Ligue Europa, l'OL est pleinement lancé dans sa seconde partie de saison. Tout pourrait s'effriter dans un mois de mars de tous les dangers avec notamment le déplacement à Marseille le 1er suivi dans la foulée de la réception de Lens en Coupe. Deux virages importants dans la saison lyonnaise. Privé de titre depuis 2012, l'OL peut-il enfin mettre fin à cette disette ? Interrogé par Olympique-et-Lyonnais sur la seconde partie de saison, Paulo Fonseca est du genre ambitieux. "Je crois beaucoup en ce groupe de travail, l’ambition, la façon de travailler et de vouloir progresser. Je ne sais pas quelle compétition, mais je sens que nous avons un groupe avec beaucoup d’ambition. On peut être la surprise de ce championnat."

"Le plus important reste la fin de la saison"

Avec onze points d'avance sur le 5e du championnat, l'OL a fait un bel écart et tout laisse à penser que la Ligue des champions, ou du moins son barrage, sera de retour à Décines dans les prochains mois. Néanmoins, Fonseca ne veut pas crier victoire trop vite, conscient que le football n'est pas une science exacte. "Nous ne pouvons pas oublier comment nous avons démarré cette saison, toutes les limitations qu’on a eues. Nous sommes dans une bonne dynamique, tout le monde le reconnait, mais le plus important reste la fin de la saison. Mais je pense que nous pouvons être une bonne surprise."

La saison de l'OL a déjà tout d'une réussite, mais elle pourrait se retrouver encore plus belle dans les semaines et mois à venir. Tout un peuple l'espère.