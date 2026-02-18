Actualités
Paulo Fonseca après la victoire de l'OL contre Lille
Paulo Fonseca après la victoire de l’OL contre Lille (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Fonseca : "L'OL peut être une bonne surprise en fin de saison"

  • par David Hernandez
  • 9 Commentaires

    • Dans l'entretien exclusif accordé à Olympique-et-Lyonnais, Paulo Fonseca est revenu sur les ambitions de l'OL sur cette deuxième partie de saison. L'entraîneur portugais ne s'interdit pas de croire à un premier titre depuis 2012.

    Troisième de Ligue 1, quart de finaliste de la Coupe de France et huitième de finaliste de Ligue Europa, l'OL est pleinement lancé dans sa seconde partie de saison. Tout pourrait s'effriter dans un mois de mars de tous les dangers avec notamment le déplacement à Marseille le 1er suivi dans la foulée de la réception de Lens en Coupe. Deux virages importants dans la saison lyonnaise. Privé de titre depuis 2012, l'OL peut-il enfin mettre fin à cette disette ? Interrogé par Olympique-et-Lyonnais sur la seconde partie de saison, Paulo Fonseca est du genre ambitieux. "Je crois beaucoup en ce groupe de travail, l’ambition, la façon de travailler et de vouloir progresser. Je ne sais pas quelle compétition, mais je sens que nous avons un groupe avec beaucoup d’ambition. On peut être la surprise de ce championnat."

    "Le plus important reste la fin de la saison"

    Avec onze points d'avance sur le 5e du championnat, l'OL a fait un bel écart et tout laisse à penser que la Ligue des champions, ou du moins son barrage, sera de retour à Décines dans les prochains mois. Néanmoins, Fonseca ne veut pas crier victoire trop vite, conscient que le football n'est pas une science exacte. "Nous ne pouvons pas oublier comment nous avons démarré cette saison, toutes les limitations qu’on a eues. Nous sommes dans une bonne dynamique, tout le monde le reconnait, mais le plus important reste la fin de la saison. Mais je pense que nous pouvons être une bonne surprise."

    La saison de l'OL a déjà tout d'une réussite, mais elle pourrait se retrouver encore plus belle dans les semaines et mois à venir. Tout un peuple l'espère.

    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    OL : aucun signe distinctif pour les supporters lyonnais dans Strasbourg
    9 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - mer 18 Fév 26 à 15 h 26

      Je ne veux personnellement pas croire à un top 2 de ligue 1, en ayant joué la moitié de la saison avec Satriano comme avant-centre.

      Un top 3 serait déjà un exploit.

      Signaler
    2. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - mer 18 Fév 26 à 16 h 16

      La place que l OL occupe actuellement est DEJA une bonne surprise pour les observateurs et les supporters. J'ai toujours en travers de la gorge les quelques points perdus en début de saison! Grace au travail du staff et de TOUS les joueurs, Fonseca a réussi à forger une équipe redoutable avec ou sans Endrick. Bien sur sa présence renforce considérablement notre force de frappe. Je pense que nous pouvons accrocher un titre en fin d'année. Peu importe lequel, par contre j'espère que disputer trois compétitions ne nous pénalisera pas trop?....

      Signaler
      1. Jaja69
        Jaja69 - mer 18 Fév 26 à 16 h 40

        Il ne faut rien avoir en travers de la gorge !
        Si nous avons perdus quelques points à cause d'injustice ou de malchance, nous en avons également gagné pour les mêmes raisons (penalty non sifflé pour Nice alors que c'était du 50/50, trois poteaux pour Nantes, etc.).

        Difficile de faire les comptes exacts pour voir si cela s'équilibre, mais ça me parait être le cas

        Signaler
        1. cavegone
          cavegone - mer 18 Fév 26 à 16 h 51

          Amen Jaja69 👍🏼

    3. Avatar
      Olisev - mer 18 Fév 26 à 16 h 24

      Il ne l'a pas dit, mais moi, j'ai entendu "je ne sais pas quelle compétition mais l'Europa Ligue c'est pour nous"
      Pas vous ?

      Signaler
      1. Avatar
        gOLdorak - mer 18 Fév 26 à 16 h 28

        Vu ses exploits en la matière l'année dernière, je le croirai quand je le verrai.

        Signaler
    4. Juni38
      Juni38 - mer 18 Fév 26 à 16 h 36

      L'OL est déjà LA surprise de la saison, personne ne les attendait la .

      Signaler
    5. Juni38
      Juni38 - mer 18 Fév 26 à 16 h 38

      Le titre le plus "facile" a gagner c'est clairement la coupe.
      On réçoit et ensuite restera deux matchs.

      Parcours plus long et difficile en ligua europa .

      Et le plus dur le championnat , rester constant jusqu'au bout sans aucune faiblesse.

      Signaler
    6. cavegone
      cavegone - mer 18 Fév 26 à 16 h 48

      Jusque là c’est aussi et surtout Lens LA surprise.
      Je rappelle qu’ils ont enchaîné une série de 8 victoires en championnat (on est à 7) avant d’aller perdre à Marseille.

      Je sais pas qui est le plus magique entre Fonseca et Sage. Mais ce sont deux phénomènes qui méritent le titre de meilleur entraîneur. Même si je persiste à dire que Sage a eu un effectif plus complet dès le début. Ils n’ont pas perdu non plus leur meilleur joueur en octobre…

      Ce duel va continuer jusqu’à la fin mais les trophées seront donnés avant 😅

      Signaler

