Actualités
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l’OL (crédit : David Hernandez)

Challenge Espoirs : la réserve de l’OL reste en tête de sa poule

  • par David Hernandez

    • Sans jouer, la réserve de l’OL attendait d’en savoir plus sur les résultats de l’OM et de Toulouse pour en savoir plus sur sa place. Les nuls des deux clubs et leur défaite aux tirs au but permettent aux Lyonnais de garder la tête de la poule A après cinq matchs.

    Sans jouer, la réserve de l'OL fait décidément des bonnes opérations au classement du Challenge Espoirs. Il y a deux semaines, le match contre Nice avait été reporté avant de finalement voir la FFF octroyer une victoire sur tapis vert aux Lyonnais. Une décision qui a permis à l'OL de prendre quatre points et donc les commandes de sa poule après cinq matchs. Seulement, les poursuivants comme la réserve de l'OM avaient un match en moins et il fallait attendre ces rencontres disputées mardi pour en savoir vraiment plus sur la position lyonnaise.

    Une compétition difficile à suivre

    Finalement, elle n'a pas changé car les coéquipiers de Daryll Benlahlou restent en tête de la poule A, sans même jouer. Mardi, l'OM a concédé le nul contre l'ASSE avant de s'incliner lors de la séance des tirs au but. Un seul point pris par les Marseillais donc et une égalité de points (12) pour les deux Olympiques. Mais, comme le veut le règlement du Challenge Espoirs, la victoire lyonnaise lors de l'opposition contre l'OM permet à Gueïda Fofana et ses joueurs de garder la tête. Dans le même temps, Toulouse, qui aurait pu recoller en cas de victoire sur le Paris FC dans le temps réglementaire, a également concédé le nul et perdu lors des tirs au but. Tout bénéfique pour la réserve de l'OL, même si dans cette compétition où personne ne joue en même temps, difficile de se faire une vraie vision d'ensemble...

    à lire également
    Damaris Egurrola avec les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2023
    Damaris quittera aussi OL Lyonnes durant la trêve internationale

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    Challenge Espoirs : la réserve de l’OL reste en tête de sa poule 11:45
    Damaris Egurrola avec les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2023
    Damaris quittera aussi OL Lyonnes durant la trêve internationale 11:00
    Les joueurs de l'OL célèbrent un but de Maitland-Niles
    L’OL, une équipe qui gagne petit pour rêver plus grand 10:15
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire contre Lille
    Ligue 1 : le podium, une formalité statistique pour l’OL ? 09:30
    Korbin Albert (OL Lyonnes) à l'entraînement
    OL Lyonnes : entraînement ouvert au public ce mercredi (11h15) 08:45
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    OL : Fonseca, un coach de possession aux vertus défensives 08:00
    Lily Yohannes joueuse américaine
    OL Lyonnes : plusieurs joueuses bientôt en sélection 07:30
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" spécial Fonseca en podcast  17/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Vicki Becho lors de France - Panama.
    France U23 : les Bleuettes avec Vicki Becho et Inès Benyahia (OL Lyonnes) 17/02/26
    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    France : Bacha et Sombath (OL Lyonnes) "en observation" 17/02/26
    Khalis Merah lors d'OL - Go Ahead Eagles
    L'OL grimpe au classement UEFA 17/02/26
    Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest - OL
    Ligue 1 : Dominik Greif signe un 9e clean sheet 17/02/26
    Marie-Antoinette Katoto, buteuse avec les Bleues
    France : Bacha, Sombath, Diani et Katoto (OL Lyonnes) retenues par Bonadei 17/02/26
    Coupe LFFP : le Kop Fenottes 69 boycotte lui aussi OL Lyonnes - PSG 17/02/26
    Corentin Tolisso avec l'équipe de France
    Équipe de France : Alexandre Lacazette pousse la candidature de Corentin Tolisso (OL) 17/02/26
    La réserve de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : nouveau succès pour la réserve, qui reste en tête 17/02/26
    Clinton Mata (OL) face à Emegha (Strasbourg)
    Strasbourg : Emanuel Emegha manquera encore la réception de l'OL 17/02/26
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Coupe de France : OL Lyonnes - Le Havre se jouera le 18 mars à 15h 17/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut