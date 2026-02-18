Challenge Espoirs : la réserve de l’OL reste en tête de sa poule

Sans jouer, la réserve de l’OL attendait d’en savoir plus sur les résultats de l’OM et de Toulouse pour en savoir plus sur sa place. Les nuls des deux clubs et leur défaite aux tirs au but permettent aux Lyonnais de garder la tête de la poule A après cinq matchs.

Sans jouer, la réserve de l'OL fait décidément des bonnes opérations au classement du Challenge Espoirs. Il y a deux semaines, le match contre Nice avait été reporté avant de finalement voir la FFF octroyer une victoire sur tapis vert aux Lyonnais. Une décision qui a permis à l'OL de prendre quatre points et donc les commandes de sa poule après cinq matchs. Seulement, les poursuivants comme la réserve de l'OM avaient un match en moins et il fallait attendre ces rencontres disputées mardi pour en savoir vraiment plus sur la position lyonnaise.

Une compétition difficile à suivre

Finalement, elle n'a pas changé car les coéquipiers de Daryll Benlahlou restent en tête de la poule A, sans même jouer. Mardi, l'OM a concédé le nul contre l'ASSE avant de s'incliner lors de la séance des tirs au but. Un seul point pris par les Marseillais donc et une égalité de points (12) pour les deux Olympiques. Mais, comme le veut le règlement du Challenge Espoirs, la victoire lyonnaise lors de l'opposition contre l'OM permet à Gueïda Fofana et ses joueurs de garder la tête. Dans le même temps, Toulouse, qui aurait pu recoller en cas de victoire sur le Paris FC dans le temps réglementaire, a également concédé le nul et perdu lors des tirs au but. Tout bénéfique pour la réserve de l'OL, même si dans cette compétition où personne ne joue en même temps, difficile de se faire une vraie vision d'ensemble...