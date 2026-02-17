Actualités
Vicki Becho lors de France - Panama.
Vicki Becho lors de France – Panama. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

France U23 : les Bleuettes avec Vicki Becho et Inès Benyahia (OL Lyonnes)

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • L'équipe de France U23 se mesurera à l'Angleterre le 2 mars. Avec Inès Benyahia et Vicki Becho dans le groupe. Et trois autres joueuses prêtées par OL Lyonnes.

    OL Lyonnes sera bien représenté la semaine prochaine dans les diverses sélections françaises. Chez les A, Laurent Bonadei a appelé Alice Sombath, Selma Bacha, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani. Et chez les plus jeunes, les U23, elles seront deux, sans compter les joueuses prêtées.

    Ayant connu des convocations chez les grandes, voire des capes (19) pour l'attaquante, Inès Benyahia et Vicki Becho rejoindront les Espoirs. Rendez-vous à Clairefontaine le 24 février. Le groupe de Fabien Lefèvre se préparera à un match amical contre l'Angleterre.

    Sylla, Mendy et Swierot, un peu d'OL Lyonnes chez les U23

    Les Bleuettes affronteront les Anglaises le lundi 2 mars. Dans leurs rangs, nous retrouverons des représentantes des Fenottes, mais actuellement en prêt. On pense à Kysha Sylla et Maeline Mendy, présentement au Paris FC, mais aussi à Julie Swierot, qui porte les couleurs de Nantes.

    Les Françaises espèrent glaner un meilleur résultat durant ce rassemblement que lors du précédent. Elles avaient perdu 2 à 0 en Allemagne en décembre 2025. Avec ce premier match de 2026, elles ambitionnent de repartir sur de nouvelles bases.

    2 commentaires
    1. Avatar
      delest - mar 17 Fév 26 à 18 h 07

      félicitations les filles c'est bien pour vous de représenter l'OL et même les prêtées. Je profite de demander des nouvelles de Joseph et où en est t'elle.

      Signaler
    2. chignol
      chignol - mar 17 Fév 26 à 18 h 54

      Une petite pensée au passage pour Liana Joseph, qui aurait certainement été sélectionnée sans sa blessure.

      Signaler

