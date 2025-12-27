Joueuses plus ou moins importantes dans l'effectif de l'OL Lyonnes, Selma Bacha et Vicki Becho vont bientôt franchir des caps symboliques. Elles ne tarderont pas à disputer leur 200e et 100e match avec leur club.

Actuellement en vacances, Selma Bacha et Vicki Becho profitent, à l'instar de leurs coéquipières, d'un repos bien mérité. Comme l'ensemble du groupe, elles ont œuvré à l'excellente première moitié de saison de l'OL Lyonnes. Elles ont participé chacune à 11 rencontres de l'équipe sur 17, notamment car Jonatan Giráldez fait énormément tourner.

La défenseure a alterné entre la Ligue des champions (cinq) et la Première Ligue (six), tandis que l'attaquante s'est surtout montrée en championnat (dix apparitions). Avec réussite puisqu'elle a inscrit six buts, de quoi être la deuxième meilleure buteuse des Fenottes.

Becho bientôt dans le top 30 des plus capées

Courant janvier, les deux femmes pourraient franchir un cap symbolique avec le club rhodanien. Selma Bacha s'apprête en effet à vivre sa 200e rencontre sous ce maillot. Elle en est présentement à 198, étant la 15e footballeuse la plus capée de l'histoire des octuples gagnantes de la Ligue des champions.

Sa partenaire évoluant sur le front de l'attaque, de trois ans sa cadette, compte 97 matchs avec les Lyonnaises. Elle devrait très prochainement atteindre la barre des 100 et ainsi, entrer dans le top 30 des joueuses les plus vues sous cette tunique. Toutes deux sont néanmoins très loin de Wendie Renard, indétrônable avec 515 confrontations avec l'OL Lyonnes.