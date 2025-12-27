Actualités
Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg
Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg (@UEFA)

OL Lyonnes : Selma Bacha et Vicki Becho se rapprochent de caps symboliques

  • par Gwendal Chabas

    • Joueuses plus ou moins importantes dans l'effectif de l'OL Lyonnes, Selma Bacha et Vicki Becho vont bientôt franchir des caps symboliques. Elles ne tarderont pas à disputer leur 200e et 100e match avec leur club.

    Actuellement en vacances, Selma Bacha et Vicki Becho profitent, à l'instar de leurs coéquipières, d'un repos bien mérité. Comme l'ensemble du groupe, elles ont œuvré à l'excellente première moitié de saison de l'OL Lyonnes. Elles ont participé chacune à 11 rencontres de l'équipe sur 17, notamment car Jonatan Giráldez fait énormément tourner.

    La défenseure a alterné entre la Ligue des champions (cinq) et la Première Ligue (six), tandis que l'attaquante s'est surtout montrée en championnat (dix apparitions). Avec réussite puisqu'elle a inscrit six buts, de quoi être la deuxième meilleure buteuse des Fenottes.

    Becho bientôt dans le top 30 des plus capées

    Courant janvier, les deux femmes pourraient franchir un cap symbolique avec le club rhodanien. Selma Bacha s'apprête en effet à vivre sa 200e rencontre sous ce maillot. Elle en est présentement à 198, étant la 15e footballeuse la plus capée de l'histoire des octuples gagnantes de la Ligue des champions.

    Sa partenaire évoluant sur le front de l'attaque, de trois ans sa cadette, compte 97 matchs avec les Lyonnaises. Elle devrait très prochainement atteindre la barre des 100 et ainsi, entrer dans le top 30 des joueuses les plus vues sous cette tunique. Toutes deux sont néanmoins très loin de Wendie Renard, indétrônable avec 515 confrontations avec l'OL Lyonnes.

    à lire également
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes : le calendrier des Lyonnaises en janvier

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg
    OL Lyonnes : Selma Bacha et Vicki Becho se rapprochent de caps symboliques 12:00
    Endrick portera le 9 sous le maillot de l'OL (@OL)
    OL : Endrick ne pourra pas jouer tout de suite en Ligue Europa 11:00
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes : le calendrier des Lyonnaises en janvier 10:10
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : Moussa Niakhaté et le Sénégal en mission à la CAN 09:25
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL académie : le bilan de la réserve à la trêve 08:40
    Endrick sous le maillot de l'OL
    OL : Endrick est arrivé à Lyon 08:00
    Moussa Niakhaté à l'entraînement de l'OL
    CAN : un choc face à la RDC pour Moussa Niakhaté et le Sénégal (OL) 07:30
    Pavel Sulc lors son but pendant OL - Le Havre
    Ligue 1 : l'OL parmi les fortes têtes du championnat 26/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Cette saison, l'OL est abonné au 1 à 0 26/12/25
    Clinton Mata (Angola) face Zimbabwe.
    CAN : Clinton Mata (OL) et l'Angola repris par le Zimbabwe 26/12/25
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Ligue 1, Ligue Europa, Coupe de France : l'OL va voyager en janvier 26/12/25
    OL académie : le bilan des U17 et U19 à la mi-saison 26/12/25
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    OL : Ainsley Maitland-Niles et Clinton Mata bientôt centenaires 26/12/25
    Afonso Moreira et les joueurs de l'OL
    Ligue Europa : les chiffres du bon parcours de l'OL 26/12/25
    Antoine Mendy (Nice) au duel avec Malick Fofana (OL)
    OL : Malick Fofana et Afonso Moreira parmi les U21 les plus décisifs de Ligue 1 26/12/25
    Le plateau de TKYDG
    OL : retrouvez toutes nos émissions Tant qu'il y aura des Gones 26/12/25
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    OL : les joueurs les plus utilisés par Paulo Fonseca 26/12/25
    OL - Mercato : au milieu aussi, des ajustements à venir ? 26/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut