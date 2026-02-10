OL : même avec Endrick, Šulc reste indispensable

On aurait pu penser que la venue d'Endrick allait rebattre les cartes dans le secteur offensif. Mais loin d'être dans l'ombre du Brésilien, Pavel Šulc reste un élément moteur de l'OL.

Qu'allait-il advenir du meilleur buteur de l'Olympique lyonnais suite à l'arrivée d'Endrick ? Voilà une question qui pouvait susciter bon nombre d'interrogations. Pavel Šulc allait-il garder sa position de neuf et demi ? Serait-il placé sur un côté ou relégué sur le banc afin de faire de la place au Brésilien ? Car ce dernier arrivait pour incarner l'avant-centre dont l'OL, malgré Martin Satriano, avait désespérément besoin.

Finalement, Paulo Fonseca a conservé une formule qui avait trouvé son rythme de croisière. Afonso Moreira à gauche, en l'absence de Malick Fofana, le Tchèque en pointe et l'attaquant prêté par le Real Madrid à droite. Et dans ce rôle, Pavel Šulc est tout simplement indispensable.

Il s'est rendu incontournable d'abord pour un aspect : sa faculté à répéter les efforts. "J'adore ce joueur. Il ne lâche jamais rien, court énormément. Il est toujours dans les bons coups. Je trouve que l'équipe est finalement à son image, soulignait Enzo Reale, ancien de l'OL, dans Tant qu'il y aura des Gones. Il fait des kilomètres et des kilomètres même s'il joue haut sur le terrain. Cela donne envie à tous ses coéquipiers derrière. On sent que tout le monde est dans ce même état d'esprit."

Symbole de l'état d'esprit lyonnais cette saison

Une joie d'être là et de tout donner sur la pelouse qui est contagieuse. "Ça se voit qu'il est heureux d'être sur le terrain, de participer. Plus globalement, ils sont tous solaires et c'est pour ça que les supporters repartagent des émotions avec eux. Ils sont là pour prendre du plaisir et ils communient avec tout le monde, a salué Nicolas Puydebois, triple champion de France (2003-2005). On revient à des valeurs qui nous conviennent : travail, humilité et partage."

Mais l'homme de 25 ans au profil si particulier n'est pas seulement un "chien fou" (il est plutôt chat de toute façon). En effet, il est aujourd'hui le meilleur réalisateur des Rhodaniens. Auteur de 13 buts toutes compétitions confondues, il est sur le podium en Ligue (10, 3e). Des statistiques qui pèsent - il compte aussi six passes décisives - à l'image de la semaine que l'on vient de vivre.

Déterminant en 8es de finale de la Coupe de France puisqu'il a créé l'ouverture du score d'Endrick, Pavel Šulc a ensuite donné la victoire à l'OL à Nantes (0-1). Une réalisation qui lui ressemble, une astucieuse déviation après un tir d'Afonso Moreira. Signe que même en présence de l'international brésilien, il reste essentiel dans l'animation lyonnaise.

Précieux défensivement

Le footballeur de 25 ans assure la première ligne défensive de sa formation, compensant à ce niveau-là le faible impact d'Endrick. "Il est aussi content de marquer que de faire un tacle à la 90e minute", observait Enzo Reale. Une qualité assez rare chez les offensifs, et qui rappelle, dans une certaine mesure, ce que pouvait faire un Antoine Griezmann. Et sur le plan offensif, son rôle est primordial, avec cette faculté à être souvent bien placé dans la zone de vérité.

Loin de passer à l'ombre avec le recrutement du numéro 9 cet hiver, Pavel Šulc s'annonce comme un élément crucial pour l'actuel 3e de Ligue 1 dans sa quête de podium et de grands parcours dans les coupes. "C'est une illustration de ce que j'apprécie dans le recrutement de cette saison. Le club a pris des joueurs au bon état d'esprit plutôt qu'à haute valeur financière. Ils viennent pour s'insérer dans un collectif, apporter quelque chose, plutôt que de prendre", appuyait Nicolas Puydebois. Un cadre positif dans lequel l'ex-membre du Viktoria Plzen s'épanouit pleinement.