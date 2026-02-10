OL : même avec Endrick, Šulc reste indispensable

On aurait pu penser que la venue d'Endrick allait rebattre les cartes dans le secteur offensif. Mais loin d'être dans l'ombre du Brésilien, Pavel Šulc reste un élément moteur de l'OL.
Qu'allait-il advenir du meilleur buteur de l'Olympique lyonnais suite à l'arrivée d'Endrick ? Voilà une question qui pouvait susciter bon nombre d'interrogations. Pavel Šulc allait-il garder sa position de neuf et demi ? Serait-il placé sur un côté ou relégué sur le banc afin de faire de la place au Brésilien ? Car ce dernier arrivait pour incarner l'avant-centre dont l'OL, malgré Martin Satriano, avait désespérément besoin.
Finalement, Paulo Fonseca a conservé une formule qui avait trouvé son rythme de croisière. Afonso Moreira à gauche, en l'absence de Malick Fofana, le Tchèque en pointe et l'attaquant prêté par le Real Madrid à droite. Et dans ce rôle, Pavel Šulc est tout simplement indispensable.
Il s'est rendu incontournable d'abord pour un aspect : sa faculté à répéter les efforts. "J'adore ce joueur. Il ne lâche jamais rien, court énormément. Il est toujours dans les bons coups. Je trouve que l'équipe est finalement à son image, soulignait Enzo Reale, ancien de l'OL, dans Tant qu'il y aura des Gones. Il fait des kilomètres et des kilomètres même s'il joue haut sur le terrain. Cela donne envie à tous ses coéquipiers derrière. On sent que tout le monde est dans ce même état d'esprit."
Symbole de l'état d'esprit lyonnais cette saison
Une joie d'être là et de tout donner sur la pelouse qui est contagieuse. "Ça se voit qu'il est heureux d'être sur le terrain, de participer. Plus globalement, ils sont tous solaires et c'est pour ça que les supporters repartagent des émotions avec eux. Ils sont là pour prendre du plaisir et ils communient avec tout le monde, a salué Nicolas Puydebois, triple champion de France (2003-2005). On revient à des valeurs qui nous conviennent : travail, humilité et partage."
Mais l'homme de 25 ans au profil si particulier n'est pas seulement un "chien fou" (il est plutôt chat de toute façon). En effet, il est aujourd'hui le meilleur réalisateur des Rhodaniens. Auteur de 13 buts toutes compétitions confondues, il est sur le podium en Ligue (10, 3e). Des statistiques qui pèsent - il compte aussi six passes décisives - à l'image de la semaine que l'on vient de vivre.
Déterminant en 8es de finale de la Coupe de France puisqu'il a créé l'ouverture du score d'Endrick, Pavel Šulc a ensuite donné la victoire à l'OL à Nantes (0-1). Une réalisation qui lui ressemble, une astucieuse déviation après un tir d'Afonso Moreira. Signe que même en présence de l'international brésilien, il reste essentiel dans l'animation lyonnaise.
Précieux défensivement
Le footballeur de 25 ans assure la première ligne défensive de sa formation, compensant à ce niveau-là le faible impact d'Endrick. "Il est aussi content de marquer que de faire un tacle à la 90e minute", observait Enzo Reale. Une qualité assez rare chez les offensifs, et qui rappelle, dans une certaine mesure, ce que pouvait faire un Antoine Griezmann. Et sur le plan offensif, son rôle est primordial, avec cette faculté à être souvent bien placé dans la zone de vérité.
Loin de passer à l'ombre avec le recrutement du numéro 9 cet hiver, Pavel Šulc s'annonce comme un élément crucial pour l'actuel 3e de Ligue 1 dans sa quête de podium et de grands parcours dans les coupes. "C'est une illustration de ce que j'apprécie dans le recrutement de cette saison. Le club a pris des joueurs au bon état d'esprit plutôt qu'à haute valeur financière. Ils viennent pour s'insérer dans un collectif, apporter quelque chose, plutôt que de prendre", appuyait Nicolas Puydebois. Un cadre positif dans lequel l'ex-membre du Viktoria Plzen s'épanouit pleinement.
C'était la moindre des choses, la question se pose même pas, il est notre principal sauveur cette saison, sans lui on serait au fin fond du classement. Fonseca à quand même bien réagit car il y a sûrement des entraîneurs qui ne se serait pas gêner pour le mettre sur le banc.
Et puis Sulc a la qualité de défendre, et le fait même très bien.
Oui enfin après il faut être logique, mettre sur le banc notre meilleur buteur actuel, ça n'aurait eu aucun sens. Même si c'est au profit d'une jeune star. Surtout qu'il n'est pas seulement buteur mais comme le dit Enzo Réale, il travaille énormément pour l'équipe. Après effectivement il a "osé" décaler Endrick sur le côté droit, je ne suis pas sûr que c'était souhaité par le Réal, quoique...
Fonseca a très finement joué cette courte période avec Moreira, Sulc et Endrick.
Sa décision n'avait rien de consensuel puisqu'elle est encore remise en question maintenant.
Malgré l'évidence certains s'obstinent à croire qu'Endrick n'est pas à son bon poste.
Pourtant les faits sont là, mais oui j'ai lu ici que certains souhaitaient que Endrick aille en 9 quitte à ce que Sulc se retrouve sur le banc.
Qu'on le pense avant pourquoi pas, on peut tout imaginer…
Mais qu'on le pense encore après avoir vu les cinq matchs d'Endrick, là, je n'arrive plus à le comprendre
Un attaquant qui parcourt 13km par matchs ...
Quand ses copains le voient se dépouiller devant , ça tire toute l'équipe vers le haut .
Il symbolise ce nouveau OL : travail, humilité et partage.
Et c'est pour ça que le public se retrouve derrière cette équipe et qu'il y a une telle communion .
Un fait a été relaté , quand Endrick inscrit le but victorieux contre Laval , Sulc court vers le kop et agite les bras , et bien ceux ci ont scandé son nom et pas celui d'Endrick .
ça montre tout l'état d'esprit qui anime ce groupe et cette ferveur des supporter .
J'espère que O&L a envoyé une équipe voir l'entrainement, car on attend un point sur l'infirmerie et le retour éventuel des blessés.
Biathlon Individuel hommes à 13h30, encore une grosse chance de médailles.
C'est bien parti pour que ce soit encore cette discpline qui gonfle un max le nombre des médailles au classement.
Quel coup de notre cellule de recrutement quand même...on a notre Thomas Muller à nous maintenant ! En espérant qu'il reste très longtemps au club et marque l'histoire de l'OL comme tant d'autres joueurs qui donnaient tout sur le terrain...
Une équipe qui rend vraiment fier, ça faisait longtemps qu'on avait pas vu ça du côté de Lyon...
Le point sur nos 7 blessés :
Normalement Yaremchuck participe à l'entrainement ce mardi , ainsi que Tolisso .
Les deux vont ils jouer dimanche ?
Pour Kluivert , ce qui était présenté comme bénin s'avère une blessure musculaire plus sérieuse , on ne sait pas s'il sera dispo dimanche , on espère en savoir plus aujourd'hui .
Tagliafico c'est un mois , il est espéréré pour le match incandescant au vélodrome , ou l'OL sera attendu comme au coin d'un bois , les marseillais joueront leur saison .
Fofana sera t-il opérationnel pour ce match , sans doute non , il pourra jouer quelques minutes peut être ( à l'aller un boucher marseillais l'avait découpé et avait pris un rouge ) .
La mangouste : toujours un point d'interrogation , on ne sait pas quand il pourra rejouer .
Nuamah , idem , peut être au printemps pour les grosses échances finales ??
moitié Thomas Muller , moitié Grisou Antoine, mais toujours à 150% notre Pavelito !
par contre, à quel poste quand l’ukrainien va jouer ?