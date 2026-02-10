Ligue 1 - discipline : où en sont les joueurs de l’OL ?

Avec le rouge d’Endrick à Nantes, l’OL va devoir apprendre à jouer sans son attaquant pendant un match minimum. Clinton Mata est lui toujours sous la menace pour accumulation de jaunes.

Samedi soir, malgré le jeu haché durant plus de cent minutes, Mathieu Vernice a sorti bien plus d'avertissements contre le FC Nantes que l'OL. Toutefois, c'est avant tout le rouge donné à Endrick qui fait le plus parler. En choisissant de ne pas donner un deuxième jaune, mais un rouge direct au Brésilien, l'arbitre de la rencontre a laissé la porte ouverte à une suspension plus sévère de la part de la commission de discipline. Le verdict de cette dernière mercredi soir sera logiquement scruté avec attention par l'OL et ses supporters. Quoi qu'il en soit, Endrick manquera de manière certaine la réception de Nice, dimanche soir (20h45).

Trois Lyonnais à trois avertissements

Ce sera le seul joueur lyonnais suspendu pour cette rencontre. Néanmoins, Clinton Mata doit encore et toujours faire attention. Sous la menace depuis le déplacement à Monaco début janvier, le défenseur a pour l'instant réussi à se tenir à carreaux. Mais un jaune contre les Aiglons, son cinquième depuis le début de la saison, et ce serait une absence pour le choc des Olympiques le 1er mars... L'Angolais est le seul dans cette situation d'urgence. Derrière, Moussa Niakhaté, Pavel Sulc et Afonso Moreira ont récolté trois avertissements. Mais entre les matchs de Ligue 1 et ceux de Coupe de France, il y a matière à pouvoir être sanctionné plus facilement, d'autant plus avec les affiches qui arrivent...