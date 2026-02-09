Après pas moins de sept matchs en vingt jours, l’OL a tiré sur les organismes. De retour à l’entraînement mardi, les joueurs lyonnais vont retrouver un rythme d’un match par semaine jusqu’à la fin du mois.

Retour à la normale à Décines. Rentrés tardivement de Nantes dans la nuit de samedi à dimanche, les joueurs de l’OL ont pu profiter de deux jours de repos pour récupérer de la débauche d’énergie laissée à la Beaujoire. Certains ont mis les voiles vers l’étranger comme Afonso Moreira, mais la priorité est à la récupération dans la capitale des Gaules. Avec déjà neuf matchs joués depuis le passage à la nouvelle année, l’OL n’a pas chômé et cela lui a bien réussi avec 100% de victoires. Néanmoins, les Lyonnais y ont laissé des plumes entre blessures pour certains et surcharge physique pour d’autres.

Un nouveau bloc intense en mars

Alors forcément, le retour à Décines ce week-end a presque été vécu comme un soulagement par l’ensemble du groupe. Pourquoi ? Parce que l’OL va retrouver un rythme classique sur les trois prochaines semaines. De retour à l’entraînement mardi, les coéquipiers de Moussa Niakhaté vont pouvoir préparer tranquillement la réception de Nice, dimanche soir (20h45). Pas de match de Coupe de France ni de Ligue Europa au programme cette semaine. Ce ne sera pas plus le cas avant le déplacement à Strasbourg (22 février) ni celui pour le choc contre l’OM le 1er mars. Si Paulo Fonseca va en profiter pour travailler tactiquement avec trois matchs en trois semaines, le staff va aussi chercher à retrouver tout son groupe en parfait état physique, avant un nouveau bloc intense en mars.