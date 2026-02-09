Après pas moins de sept matchs en vingt jours, l’OL a tiré sur les organismes. De retour à l’entraînement mardi, les joueurs lyonnais vont retrouver un rythme d’un match par semaine jusqu’à la fin du mois.
Retour à la normale à Décines. Rentrés tardivement de Nantes dans la nuit de samedi à dimanche, les joueurs de l’OL ont pu profiter de deux jours de repos pour récupérer de la débauche d’énergie laissée à la Beaujoire. Certains ont mis les voiles vers l’étranger comme Afonso Moreira, mais la priorité est à la récupération dans la capitale des Gaules. Avec déjà neuf matchs joués depuis le passage à la nouvelle année, l’OL n’a pas chômé et cela lui a bien réussi avec 100% de victoires. Néanmoins, les Lyonnais y ont laissé des plumes entre blessures pour certains et surcharge physique pour d’autres.
Un nouveau bloc intense en mars
Alors forcément, le retour à Décines ce week-end a presque été vécu comme un soulagement par l’ensemble du groupe. Pourquoi ? Parce que l’OL va retrouver un rythme classique sur les trois prochaines semaines. De retour à l’entraînement mardi, les coéquipiers de Moussa Niakhaté vont pouvoir préparer tranquillement la réception de Nice, dimanche soir (20h45). Pas de match de Coupe de France ni de Ligue Europa au programme cette semaine. Ce ne sera pas plus le cas avant le déplacement à Strasbourg (22 février) ni celui pour le choc contre l’OM le 1er mars. Si Paulo Fonseca va en profiter pour travailler tactiquement avec trois matchs en trois semaines, le staff va aussi chercher à retrouver tout son groupe en parfait état physique, avant un nouveau bloc intense en mars.
Ce qui nous complique la tâche en L1 c'est qu'on va se battre contre 3 équipes :
- Le PSG, qui joue la LDC et la L1, mais a un effectif largement suffisant pour.
- L'OM, qui joue la L1 et la cdf et qui a aussi largement l'effectif pour, sachant que la cdf il reste encore maximum 3 matchs
- Lens a qui il reste la L1 et potentiellement la cdf s'ils nous battent, sinon seulement la L1...
Là où nous on a la L1, la cdf, et l'EL ! On a, à l'heure actuelle, le programme le plus chargé du top 4.
C'est très chargé pour nous, surtout si on prend en compte le nombre d'absents en ce moment. Heureusement que de nombreux joueurs sont censés revenir dans les prochains jours/semaines. Même avec un groupe au complet ça risque de ne pas être simple.
Il faut faire jouer les jeunes en CDF, avec un peu de chance Lens fera la même chose. On sacrifie le pion pour sauter la reine et traquer la tour
Sage a annoncé qu'ils joueront à fond la CdF donc aucune chance qu'il fasse jouer d'équipe bis
@OLV Ça me rappelle la folie des grandeurs cette histoire 😅🤣
Ça vaut l’coup d’être le roi 😉
Y en a un peu, oui
Une chance qu'il bluffe ?
Ou une chance d'une intoxication générale du vestiaire à cause d'un Maroilles frelaté ?
Naif je suis, idiot inutile, candide, ahurie.
Quitte a tout perdre je veux que l on joue toutes les competitions a fond!
La coupe de france? Pendant tres tres longtemps c'etait l adn de l OL et le seul titre qu on arrivait à gagner. On peut pas historiquement, visceralement faire l'impasse. Nous sommes l OL.
La ligue europa...vous imaginez si on l accroche. Aucun club francais ne l a fait!
Nous sommes l OL.
Le championnat c est l oxygene, l adrenaline le prestige, le concours de b.te. on peut pas mettre de coté.
Nous sommes l OL.
On joue tout et à fond!