Enchaînant une deuxième titularisation de suite, Sofie Svava a profité du derby contre Saint-Étienne pour marquer son premier but avec OL Lyonnes.

D’ordinaire, il est plutôt du genre à tout changer d’un match à l’autre. Pour le derby contre l’AS Saint-Étienne (4-0) dimanche, Jonatan Giraldez a revu ses principes et a permis à certaines joueuses d’enchaîner après le match contre l’OM. Ce fut le cas d’Ashley Lawrence, de Lily Yohannes ou encore de Sofie Svava.

Malgré le retour dans le groupe de Selma Bacha, la Danoise était de nouveau sur le côté gauche de la défense. Mais comme souvent, elle a cherché à apporter le surnombre offensivement et cela s’est traduit par le but du break dès le retour des vestiaires. Une réalisation tout sauf anodine puisque cela marque sa première avec OL Lyonnes. "Je suis très heureuse d'avoir pu marquer mon premier but. Donc, dans l'ensemble, je suis très contente. C'est quelque chose d'énorme pour moi. Je suis défenseure, donc je ne marque pas souvent ce genre de but. J'étais vraiment très, très heureuse."

"Une bénédiction d'être à OL Lyonnes"

Arrivée à OL Lyonnes à l’été 2024, Sofie Svava est plutôt du genre discrète. Doublure de Selma Bacha, la latérale de 25 ans s’est imposée comme une vraie alternative dans un profil différent de la Française. Si elle alterne entre titulaire et non-convocation dans la rotation instaurée par Jonatan Giraldez, Svava s’estime "chanceuse de pouvoir m'entraîner avec certaines des meilleures joueuses chaque jour. Je suis très épanouie ici et j'ai le sentiment d'apporter ma pierre à l'édifice quand je joue pour l’équipe. C’est une bénédiction d’être ici."