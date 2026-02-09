Ligue 1 : Luis Enrique (PSG) se méfie de Lens… et de l’OL !

Large vainqueur de l’OM dimanche soir, le PSG a retrouvé son fauteuil de leader de la Ligue 1. Néanmoins, Luis Enrique estime que le championnat est encore loin d’être gagné avec les parcours de Lens et de l’OL.

Une manita en guise de démonstration. Dimanche soir, le PSG n’a laissé aucune chance à l’OM avec une victoire 5-0. Un succès qui permet aux Parisiens de reprendre la tête du championnat devant le Lens de Pierre Sage, qui était venu assister au Classique avec son adjoint Jamal Alioui. Quand les joueurs comme Ousmane Dembélé avancent que cette victoire a tout d'"un message envoyé", leur entraîneur se montre bien plus mesuré. Estimant que "c’est un moment important dans la saison" du PSG, Luis Enrique ne veut pas crier victoire trop vite et trop facilement.

Neuf points entre le PSG et l'OL

Le technicien espagnol avance que cette Ligue 1 version 2025-2026 "est un championnat particulier". Pourquoi ? Parce que Lens est toujours dans la course avec seulement deux points de retard. "Les Lensois sont capables de continuer à gagner donc il faut se méfier", a poursuivi Luis Enrique au micro de Ligue 1+. Et même s’il part de beaucoup plus loin avec neuf unités de retard, l’OL fait aujourd’hui partie de la discussion pour le titre et "cela ne va pas être évident" pour le PSG. Discours avant tout politique du coach parisien ? Quoi qu’il en soit, voir le nom du club lyonnais dans cette liste était inconcevable il y a encore quelques journées.