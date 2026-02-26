Actualités
Contre l’OM, l’OL doit "se méfier de la bête blessée"

  • par David Hernandez

    • Incapable de gagner en Ligue 1 depuis quatre matchs, l’OM a laissé sa troisième place à l’OL. Mais avec un changement d’entraîneur et un mini-stage en Espagne, le club marseillais s’est donné les moyens de réagir.

    "Attention danger". Cette phrase, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" aime la prononcer chaque lundi au moment de décrypter l’actualité autour de l’OL. Que ce soit pour un excès de confiance ou tout simplement pour ne pas prendre l’adversaire à la légère. Ce dimanche (20h45), la formation rhodanienne se déplace à Marseille et ne doit pas avoir une trop grande confiance en soi. Il faudra arriver avec des certitudes au Vélodrome pour ne pas déjouer, mais l’OL a été rappelé à l’ordre dimanche dernier à Strasbourg (défaite 3-1).

    Une bonne chose finalement pour Nicolas Puydebois au moment d’appréhender ce choc des Olympiques. "L’avantage est qu’on sort de cette défaite à Strasbourg. Finalement, cette piqûre de rappel qu’il faut être au niveau de l’intensité, de la technique, de la tactique, tous courir dans le même sens, a détaillé notre consultant. Peut-être que la défaite face à Strasbourg peut tomber à point pour que l’OL puisse faire un bon résultat à Marseille."

    "Peut-être pas le bon moment pour les prendre"

    Troisième avec cinq points d’avance sur son adversaire du soir, l’OL possède un bon matelas et aura à cœur de montrer que Strasbourg n’était qu’une simple sortie de route. Avec la possibilité de repousser l’OM à huit longueurs, les Lyonnais savent que l’occasion est belle dimanche soir. Toutefois, "attention à la bête blessée", pour Nicolas Puydebois.

    Ayant changé d’entraîneur, l’OM est parti en stage pendant cinq jours à Marbella pour unifier le groupe autour des principes d’Habib Beye"Dans ce cas de figure, elle peut se réveiller à n’importe quel moment." Malgré quatre matchs sans victoire en Ligue 1, "ce n’est peut-être pas le bon moment pour les prendre. Et de notre côté, on attaque la montagne" avec Lens, quatre jours plus tard en Coupe de France.

