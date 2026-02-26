Actualités
Ludovic Giuly à l'entraînement de l'OL
Ludovic Giuly à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

Un match de gala avec d'anciens joueurs de l'OL prévu à Ternay

  • par Elohan Latta

    • Une rencontre entre d’anciens joueurs de l’OL et du FC Ternay est prévue dans l'Est lyonnais le samedi 11 avril (14h).

    Un petit coup de nostalgie dans l'Est lyonnais pour les supporters de l'OL. Durant ce week-end du 11 avril, les joueurs de Paulo Fonseca affronteront Lorient à Décines. Quelques heures avant, d'anciennes gloires du club septuple champion de France, qui n'évolueront pas sous la bannière OL Légendes, auront rendez-vous à Ternay le samedi 11 avril. Les Ternaysards espèrent en prendre plein les yeux. Le coup d’envoi sera donné à 14 heures au stade du Devès. L'enceinte pourrait faire le plein pour l’occasion.

    Des animations tout au long de l’après-midi

    Pour l’instant, seul l’ancien Lyonnais Ludovic Giuly, également passé par le Paris Saint-Germain ou le FC Barcelone, a été officialisé. D’autres joueurs ayant porté le maillot de l’OL devraient être confirmés par le club organisateur prochainement. Le prix de l’entrée est fixé à 3 € et sera gratuite pour les enfants de moins de 5 ans. Une buvette, un château gonflable ainsi qu’une pêche aux canards seront proposés sur place. Enfin, à partir de 17 heures, un concert du groupe Diameus, formé par Isabelle Beche et Dominique Giuly, le père de Ludovic, clôturera la journée.

    à lire également
    Khalis Merah (OL) face à Geronimo Rulli (OM)
    Contre l’OM, l’OL doit "se méfier de la bête blessée"

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Khalis Merah (OL) face à Geronimo Rulli (OM)
    Contre l’OM, l’OL doit "se méfier de la bête blessée" 18:20
    Ludovic Giuly à l'entraînement de l'OL
    Un match de gala avec d'anciens joueurs de l'OL prévu à Ternay 17:30
    Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
    Sondage : en gagnant à Marseille, l'OL mettra-t-il fin au débat pour le podium ? 16:40
    Habib Beye, ancien coach de Rennes
    OM - OL : Beye pourra finalement compter sur ses adjoints 15:50
    Selma Bacha lors de Juventus - OL Lyonnes
    Bleues : Bacha finalement forfait et renvoyée à OL Lyonnes 15:00
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Giráldez a un groupe un peu plus étoffé que d’habitude 14:10
    Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest - OL
    L'OL face au mur du mois de mars 13:20
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    OL - Paris FC : suspensions confirmées pour Kebbal et Otavio 12:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Selma Bacha (France), dépitée
    Malgré son absence à OM - OL Lyonnes, Bacha a bien rejoint les Bleues 11:45
    Un caméraman au Vélodrome lors d'OM - OL le 29 octobre 2023
    OM - OL : le Vélodrome encore loin d’afficher complet 11:00
    Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    Himbert (OL) : "Normal de donner un peu de temps à nos supporters" 10:15
    Les joueurs de l'OL devant le parcage des supporters lyonnais à Montpellier
    OM - OL : sans surprise, les supporters lyonnais interdits à Marseille 09:30
    Matt Turner
    Mercato : recrue fantôme de l’OL, Matt Turner se confie 08:45
    Under sous la pression d'Emerson et Lukeba
    En retrouvant l'OL avec l'OM, Emerson s'ajoute à une longue liste 08:06
    Le plateau de TKYDG
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 23 février disponible en podcast  07:30
    Ruben Aguilar, latéral du RC Lens
    Coupe de France : Lens devra faire sans Aguilar contre l’OL 25/02/26
    Rayan Cherki lors d'OL - Le Havre
    Cherki (ex-OL) a rendu visite à des enfants au centre Léon Bérard 25/02/26
    Fonseca, Endrick, TKYDG... abonnez-vous à notre chaîne YouTube 25/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut