Un match de gala avec d'anciens joueurs de l'OL prévu à Ternay

Une rencontre entre d’anciens joueurs de l’OL et du FC Ternay est prévue dans l'Est lyonnais le samedi 11 avril (14h).

Un petit coup de nostalgie dans l'Est lyonnais pour les supporters de l'OL. Durant ce week-end du 11 avril, les joueurs de Paulo Fonseca affronteront Lorient à Décines. Quelques heures avant, d'anciennes gloires du club septuple champion de France, qui n'évolueront pas sous la bannière OL Légendes, auront rendez-vous à Ternay le samedi 11 avril. Les Ternaysards espèrent en prendre plein les yeux. Le coup d’envoi sera donné à 14 heures au stade du Devès. L'enceinte pourrait faire le plein pour l’occasion.

Des animations tout au long de l’après-midi

Pour l’instant, seul l’ancien Lyonnais Ludovic Giuly, également passé par le Paris Saint-Germain ou le FC Barcelone, a été officialisé. D’autres joueurs ayant porté le maillot de l’OL devraient être confirmés par le club organisateur prochainement. Le prix de l’entrée est fixé à 3 € et sera gratuite pour les enfants de moins de 5 ans. Une buvette, un château gonflable ainsi qu’une pêche aux canards seront proposés sur place. Enfin, à partir de 17 heures, un concert du groupe Diameus, formé par Isabelle Beche et Dominique Giuly, le père de Ludovic, clôturera la journée.