L'OL face au mur du mois de mars

Le mois de mars s’annonce ardu pour l’Olympique lyonnais. Encore en lice dans toutes les compétitions, les hommes de Paulo Fonseca vont disputer 7 rencontres en 22 jours.

C’est une montagne qui va se dresser devant les coéquipiers de Tyler Morton. Avec un enchaînement de 7 matchs en 22 jours durant le mois de mars, l’équipe de Paulo Fonseca risque d’être poussée un peu plus dans ses retranchements. Une supposition renforcée quand on sait que l’OL est sur tous les fronts. Pris dans la course au podium en Ligue 1, qualifiés en Coupe de France et en Europa League, les Lyonnais n’auront, à coup sûr, aucun match facile.

Résister à l’OM et Lens

Ce marathon commencera dès dimanche (20h45) lors du déplacement au stade Vélodrome. Bien que l’OL compte 5 points d’avance, et que la pression semble être sur son rival marseillais en crise, le 127e Olympico de l’histoire s’annonce électrique. En terre phocéenne, les Lyonnais auront à cœur de décrocher un premier gros résultat pour distancer l’OM et lancer pleinement ce mois de compétition.

S’en suivra le quart de finale de Coupe de France face au RC Lens, jeudi 5 mars (21h10). Du côté des Sang et Or, la série de quatre victoires de rang, toutes compétitions confondues, a été stoppée le week-end dernier, face à l’AS Monaco, réaliste à Bollaert (2-3). Pour essayer de se relancer, les hommes de Pierre Sage se déplaceront à la Meinau vendredi soir (20h45).

Un déplacement périlleux au regard du visage montré par les Strasbourgeois face à l’OL lors de la dernière journée (3-1). Si les coéquipiers de Florian Thauvin sont de nouveau défaits en Alsace, ces derniers pourraient arriver au Parc OL sonnés.

Prendre des points face aux mal classés

Une fois ces deux rendez-vous majuscules dans le rétroviseur, l’OL ne pourra pas se permettre de lever le pied. Opposés au Paris FC (15e) le dimanche 8 mars (20h45), les Lyonnais devront "prendre des points", comme l’a rappelé notre consultant Enzo Réale dans TKYDG, ce lundi 23 février.

Cependant, si le scénario est en sa faveur, Paulo Fonseca pourrait reposer certains cadres en vu du huitième de finale aller de Ligue Europa (tirage au sort ce vendredi à 13h), prévu quatre jours plus tard. Enfin, les Lyonnais se déplaceront, dimanche 15 mars, du côté du Havre (13e), où la victoire semble, ici aussi, impérative.

Finir le mois en beauté

Restera alors à jouer deux dernières rencontres ô combien importantes. D’abord le jeudi 19 mars, où les Lyonnais devront être impériaux à domicile pour décrocher leur ticket pour les quarts de finale d’Europa League. Suite à cela, les coéquipiers d’Endrick pourront ensuite récupérer pendant trois jours au GOLTC avant la réception de l’AS Monaco, le dimanche 22 mars. Un enchaînement au Parc OL qui pourrait clôturer, en beauté, une période éprouvante pour les organismes lyonnais.