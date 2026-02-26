L'OL face au mur du mois de mars

Le mois de mars s’annonce ardu pour l’Olympique lyonnais. Encore en lice dans toutes les compétitions, les hommes de Paulo Fonseca vont disputer 7 rencontres en 22 jours.
C’est une montagne qui va se dresser devant les coéquipiers de Tyler Morton. Avec un enchaînement de 7 matchs en 22 jours durant le mois de mars, l’équipe de Paulo Fonseca risque d’être poussée un peu plus dans ses retranchements. Une supposition renforcée quand on sait que l’OL est sur tous les fronts. Pris dans la course au podium en Ligue 1, qualifiés en Coupe de France et en Europa League, les Lyonnais n’auront, à coup sûr, aucun match facile.
Résister à l’OM et Lens
Ce marathon commencera dès dimanche (20h45) lors du déplacement au stade Vélodrome. Bien que l’OL compte 5 points d’avance, et que la pression semble être sur son rival marseillais en crise, le 127e Olympico de l’histoire s’annonce électrique. En terre phocéenne, les Lyonnais auront à cœur de décrocher un premier gros résultat pour distancer l’OM et lancer pleinement ce mois de compétition.
S’en suivra le quart de finale de Coupe de France face au RC Lens, jeudi 5 mars (21h10). Du côté des Sang et Or, la série de quatre victoires de rang, toutes compétitions confondues, a été stoppée le week-end dernier, face à l’AS Monaco, réaliste à Bollaert (2-3). Pour essayer de se relancer, les hommes de Pierre Sage se déplaceront à la Meinau vendredi soir (20h45).
Un déplacement périlleux au regard du visage montré par les Strasbourgeois face à l’OL lors de la dernière journée (3-1). Si les coéquipiers de Florian Thauvin sont de nouveau défaits en Alsace, ces derniers pourraient arriver au Parc OL sonnés.
Prendre des points face aux mal classés
Une fois ces deux rendez-vous majuscules dans le rétroviseur, l’OL ne pourra pas se permettre de lever le pied. Opposés au Paris FC (15e) le dimanche 8 mars (20h45), les Lyonnais devront "prendre des points", comme l’a rappelé notre consultant Enzo Réale dans TKYDG, ce lundi 23 février.
Cependant, si le scénario est en sa faveur, Paulo Fonseca pourrait reposer certains cadres en vu du huitième de finale aller de Ligue Europa (tirage au sort ce vendredi à 13h), prévu quatre jours plus tard. Enfin, les Lyonnais se déplaceront, dimanche 15 mars, du côté du Havre (13e), où la victoire semble, ici aussi, impérative.
Finir le mois en beauté
Restera alors à jouer deux dernières rencontres ô combien importantes. D’abord le jeudi 19 mars, où les Lyonnais devront être impériaux à domicile pour décrocher leur ticket pour les quarts de finale d’Europa League. Suite à cela, les coéquipiers d’Endrick pourront ensuite récupérer pendant trois jours au GOLTC avant la réception de l’AS Monaco, le dimanche 22 mars. Un enchaînement au Parc OL qui pourrait clôturer, en beauté, une période éprouvante pour les organismes lyonnais.
Mars arrive, c'est là où tout se joue et on se retrouve avec beaucoup de joueurs blessés 😤😭
Sans tagliafico, sulc, moreira, Fofana voire nuamah, on peut tout perdre en peu de temps 😨
Les délais donnés ne sont jamais respectés, des retours sans cesse repoussés, que se passe t il ?
Les diagnostics sont ils bons, les traitements...
Y a t il un débat sur l'efficacité de la cellule medicale ?
Ol&OL pourrait aller poser quelques questions....
Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'OL que c'est le staff médical qui va nous coûter notre saison...
Comment c'est possible qu'au moment le plus critique de la saison on doive composer sans nos 3 ailiers et sans notre 9 titulaire ??? Comment le coach et le président peuvent accepter ça et ne pas pousser une énorme gueulante auprès des médecins ?
Nuamah et Fofana auraient dû revenir il y a un mois : toujours rien. Moreira aurait dû revenir cette semaine : toujours rien. Sulc ??? 0 communication. Il peut rester absent 1 mois, comme il peut rester absent pour le reste de la saison, on sait pas. On sait rien, comme d'habitude.
On avait compris la première fois
C'est mon seul commentaire sous ce post de quoi tu parles ?
C'est le 2e, copié collé du premier, tu dois bien savoir où tu l'as posté le premier.
Centoss.....Que l'on ne tienne pas les supporters de l'avancée des guérisons ou l'origine de la blessure , je comprends ..mais ne remet pas en cause le staff médical , si il y a une opération mal consolidée cela ne vient pas du staff médical mais de la clinique ou du patient lui même car on est pas tous égaux devant le système immunitaire.
Si le gars reprend et il rechute on dira le staff médical n'a pas fait son boulot, il aurait du savoir ! il y a de l'argent en jeu , faut pas qu'il se trompe et pour la reprise il faut qu'il soit deux a être d'accord , le staff et le joueur avec son ressenti.......
Moi je comprend pas pourquoi en une défaite après pourtant une super série de victoire, j’ai le moral à 0 et j’ai l’impression que tout s’est écroulé.
Pourtant je me dis que Strasbourg ( chelsea bis ) a une super équipe.
Les blessures et suspension ont été notre quotidien sur cette campagne de 13 victoires d’affilés.
Bref je comprend pas.
J’ai l’impression que touts les équipes de ligue 1 peuvent nous taper du coup.
Mais toutes les equipes de L1 peuvent nous taper, depuis le debut de saison c'est comme ca Olreal et jusqu'à la fin de la saison ca sera comme ça aussi, on s'en est souvent sorti ric rac, je ne comprend pas pourquoi vous faites une jaunisse à chaque defaite, ca fait parti du jeu..
Pensez au nantais, auxerrois et havrais ils nous insulterai si ils savaient que certain on le moral à zero avec une defaite après 13 victoires de rang.
On va jouer les premières places jusqu'à la derniere journée, on aurait tous signer pour ca au mois d'août non?
Meme si on perd contre l'om et Lens en coupe rien ne changera ..
Et si on gagne contre l'om et Lens en coupe on aura rien gagner..
L'impression de répéter chaque saison la meme chose, nous sommes quand meme bien placé pour savoir que chaque match est different et que tout peu changer tres rapidement, ya 2 ans on etait dernier des matchs aller et on a finis premier des matchs retour en accrochant une place européenne à la derniere seconde de la saison..