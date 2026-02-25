Actualités
TKYDG Youtube

Fonseca, Endrick, TKYDG... abonnez-vous à notre chaîne YouTube

  • par David Hernandez

    • Comme l'OL, Tant qu'il y aura des Gones suit son rythme de croisière cette saison. Pour ne rien manquer de votre émission lyonnaise chaque lundi, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube.

    Il a été question d'une défaite ce lundi, mais cela faisait longtemps que l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" n'avait pas eu à en parler. Défaite il y a certes eu, mais cela n'empêche pas nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale de faire preuve d'un certain recul pour observer la situation lyonnaise de façon plus global. Leur franc-parler, peut-être l'un des gages de réussite de cette émission hebdomadaire. Tous les lundis, TKYDG évoque l'actualité de Paulo Fonseca et de son groupe. Une émission dont les chiffres ne cessent de grossir depuis l'arrivée d'Endrick cet hiver.

    Vous la retrouvez en direct sur de nombreux sites, en particulier YouTube. Pour être sûr de ne pas la manquer, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Il suffit pour cela de cliquer sur la cloche, et vous serez averti du lancement de chaque opus. Dernièrement, l'équipe d'Olympique-et-Lyonnais a pu longuement interroger Paulo Fonseca sur différents sujets, allant de l'OL à l'Ukraine en passant par ses passions hors terrain. Vous pouvez ainsi retrouver cette interview exclusive sur notre chaîne YouTube.

    Rappelons que Tant qu'il y aura des Gones vous attend sur ses différentes plateformes les lundis à partir de 19 heures : YoutubeTwitchTwitterLyon Capitale TV. Un programme entièrement gratuit.

    à lire également
    Rayan Cherki lors d'OL - Le Havre
    Cherki (ex-OL) a rendu visite à des enfants au centre Léon Bérard

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Rayan Cherki lors d'OL - Le Havre
    Cherki (ex-OL) a rendu visite à des enfants au centre Léon Bérard 17:45
    Fonseca, Endrick, TKYDG... abonnez-vous à notre chaîne YouTube 17:00
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : Mangala de retour à l'entraînement, Moreira incertain pour Marseille 16:13
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    OM - OL : un tournant dans la course au podium ? 15:09
    Claudio Caçapa durant son interim à Botafogo
    Caçapa (ex-OL) rebondit en troisième division brésilienne 14:10
    Endrick lors d'OL - Brest
    OL - Ligue 1 : bientôt une nouvelle règle contre le gain de temps ? 13:20
    Noah Nartey (OL) et Guela Doué (Strasbourg)
    OL : "Il n’y a pas péril dans la demeure" après Strasbourg 12:30
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Fonseca plus à l’aise avec des équipes inattendues ? 11:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
    Ligue 1 : l’OL souhaite briser sa mauvaise série à Marseille 11:00
    Nicolas Tagliafico après un entraînement de l'OL
    OL : Tagliafico, Kluivert ou encore Yaremchuk en dédicaces ce mercredi 10:15
    Endrick lors d'OL - Laval
    Endrick à droite, un déséquilibre à combler pour l'OL 09:30
    Olivier Magne, ancien capitaine du XV de France
    Olivier Magne interviendra ponctuellement comme préparateur mental à l'OL 08:45
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : plus de peur que de mal pour Mata 08:00
    John Textor, ex président de l'OL, et Michele Kang, sa successeure
    OL - Eagle Football : Textor dénonce une alliance Kang - Ares 07:30
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Les remplaçants de l'OL peu décisifs en Ligue 1 24/02/26
    Clinton Mata devant Amine Gouiri lors d'OM - OL
    Entre l’OL et l’OM, qui a le plus de chances de finir 3e avant le choc ? 24/02/26
    Inès Benyahia, milieu de l'OL
    Équipe de France U23 : Benyahia (OL Lyonnes) finalement forfait 24/02/26
    Paul Seixas à droite avec le maillot du classement des points au Tour de l'Algarve
    Quand Paul Seixas, supporter de l’OL, se fait chambrer pour un maillot vert 24/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut