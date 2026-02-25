Actualités
Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
Clinton Mata lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL : plus de peur que de mal pour Mata

  par David Hernandez
    • Touché au genou en fin de match à Strasbourg, Clinton Mata devrait bien tenir sa place à Marseille dimanche (20h45). Le défenseur angolais a participé à la reprise de l'entraînement de l'OL mardi.

    Dimanche dernier à Strasbourg, la sortie sur blessure de Pavel Sulc avait logiquement été au centre des attentions. Le secteur offensif étant déjà bien touché, Paulo Fonseca a subi un nouveau coup dur avec la perte de l'international tchèque. Cependant, l'entraîneur de l'OL avait également laissé planer le doute sur le cas de Clinton Mata. Coupable sur le penalty du 3-1 transformé par Joaquín Panichelli, l'Angolais avait vu s'écrouler de tout son corps l'Argentin sur son genou quelques minutes plus tard.

    Un défenseur pas épargné par les coups

    À chaud, le défenseur avait pu continuer jusqu'au coup de sifflet final, mais Fonseca avait annoncé "attendre lundi" pour en savoir plus. Il semblerait bien qu'il y ait eu bien plus de peur que de mal pour Mata. Pendant que Pavel Sulc tente d'en savoir un peu plus sur son indisponibilité avec du travail en salle, le numéro 22 a participé à la reprise de l'entraînement mardi après-midi. Selon toutes vraisemblances, Clinton Mata devrait logiquement pouvoir tenir sa place dimanche (20h45) au Vélodrome contre l'OM.

      brad - mer 25 Fév 26 à 8 h 19

      Dans ma réflexion j'avais 3 défenseurs pour Marseille ; Tagliafico-Kluivert-Niakaté et vient s'ajouter comme partant Mata , ça devient crédible pour faire taire le Vélodrome , MNM et Abner remplaçants car trop intermittents dans la performance......

