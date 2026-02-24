Ancien entraîneur du Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca entretient une relation spéciale avec l’Ukraine. Ayant connu la guerre qui a débuté il y a quatre ans le 24 février 2022, l’entraîneur de l’OL estime que cette période lui a appris à relativiser les choses de la vie, mais aussi dans le foot.

Il y a quelques mois, le club avait mis en avant le goût prononcé pour la musique de Paulo Fonseca. Une passion cachée que l’entraîneur a confirmée à Olympique-et-Lyonnais dans notre entretien exclusif, estimant que cela lui permettait "de faire le vide, de trouver un certain équilibre dans sa vie". De cet amour de la musique, le Portugais y garde aussi un lien particulier avec l’Ukraine. Passé pendant trois saisons par le Shakhtar Donetsk, Fonseca y a rencontré sa femme, fondé une famille, gagné des titres mais surtout connu l’horreur de la guerre.

De Donetsk, il n’en connaît finalement pas grand-chose, lui qui a essentiellement vécu à Kiev en raison du chaos. Cela ne l’a pas empêché d’être aux premières loges et d’avoir dû fuir la capitale. Trente heures de bus pour rejoindre la Roumanie avant d’être rapatrié avec sa famille au Portugal. C’était en juin 2022 et quatre ans plus tard, l’entraîneur n’a rien oublié. "Quand nous vivons une situation de guerre, notre vision des choses change beaucoup. C’était un moment très difficile pour moi, pour ma famille et je ne peux pas oublier ces jours."

"Qu'est-ce qu'un match quand on voit des gens mourir là-bas ?"

Ayant retrouvé le confort d’une vie "normale", Paulo Fonseca continue "de regarder tous les jours les informations en Ukraine. Il y a toujours plus de personnes qui meurent et c’est une situation difficile pour notre famille et notamment ma femme." Toutefois, dans l’enfer de la guerre, l’entraîneur lyonnais a trouvé un moyen de relativiser les petits pépins de la vie. "Parfois, je suis fatigué, je ne suis pas bien. Et parfois, je pense : qu'est-ce qu'un match si nous faisons la comparaison avec la situation ? Qu'est-ce qu'un match quand nous regardons les personnes dans cette situation très, très difficile ? C'est pourquoi cette expérience était difficile, mais a changé beaucoup de choses." Si, à son arrivée à Lyon, cette situation a pu lui peser, Paulo Fonseca a désormais pris le dessus.