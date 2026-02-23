Actualités
Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
Paulo Fonseca, à l’entrainement de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : un jour de repos avant de penser à l’OM

  • par David Hernandez

    • Après la défaite (3-1) à Strasbourg dimanche soir, les joueurs de l’OL ont coupé ce lundi. Ils reprendront l’entraînement mardi avec les yeux rivés sur Marseille et le déplacement au Vélodrome.

    Il fallait bien que ça s’arrête un jour ou l’autre. Depuis plusieurs semaines, les joueurs de l’OL ne cessaient d’ailleurs de le répéter : dans l’euphorie actuelle, ils gardaient les pieds sur terre et savaient que cette série de victoires allait prendre fin. Ce fut dimanche soir à Strasbourg et l’heure n’était pas à dramatiser la chose. Oui, il y a eu défaite (3-1) à la Meinau, mais cela ne doit pas effacer tout le travail fait avant. Le revers alsacien doit malgré tout servir d’avertissement, avec en ligne de mire un nouveau déplacement pour le week-end à venir.

    Gommer les erreurs à Strasbourg

    Il sera tout aussi compliqué avec un voyage à Marseille et un match à six points contre l’OM dans la course au podium. De retour à Lyon dans la nuit de dimanche à lundi, les joueurs de l’OL ont pu couper ce lundi, mais seront rapidement de retour sur les terrains. En attendant d’en savoir plus sur la durée d’indisponibilité de Pavel Sulc ou du cas Clinton Mata, les Lyonnais reprendront l’entraînement mardi. Avec un seul objectif : corriger ce qui n’a pas été à Strasbourg pour ne pas refaire les mêmes erreurs dans six jours au Vélodrome (20h45).

