Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
Ruben Kluivert lors d’OL – RB Salzbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Strasbourg - OL : Ruben Kluivert retrouve le 11, Tessmann plutôt que Nartey

  • par Gwendal Chabas
  • 6 Commentaires

    • Petite surprise dans le 11 de l'OL face à Strasbourg ce dimanche (20h45). Tanner Tessmann est préféré à Noah Nartey. On note aussi le retour de Rubern Kluivert.

    L'OL face à son destin. En mission à Strasbourg ce dimanche soir (20h45), l'Olympique lyonnais pourrait égaler la série de 14 victoires de rang réalisée par la grande équipe de 2006. Pour cela, il faudra dompter la Meinau, stade réputé inhospitalier pour l'adversaire. Paulo Fonseca profite du retour de Ruben Kluivert, qui n'a pas joué depuis le 1er janvier, pour revenir à une animation défensive fluctuante.

    À 3 ou 5 derrière ? Cela dépendra sans doute des séquences, avec ou sans ballon. En tout cas, le Néerlandais est titulaire pour la première fois depuis le succès contre Lille (1-0). Match lors duquel il avait délivré une passe décisive. Sera-t-il plutôt latéral gauche ou central avec Moussa Niakhaté et Clinton Mata ? Ce sera un des points à suivre.

    Quel rôle pour Abner et Maitland-Niles

    Dans le couloir droit, nous aurons Ainsley Maitland-Niles, qui retrouvera devant lui Endrick. Le Brésilien revient de suspension et devrait à nouveau beaucoup arpenter cette zone du demi-espace droit. Il est associé à Pavel Šulc, qui évoluera dans son rôle habituel désormais de faux neuf. À gauche, avec de la latitude offensive, nous verrons Abner, qui reste dans le 11 malgré la présence de Nicolas Tagliafico dans le groupe.

    Enfin, au milieu, on peut noter une petite surprise, ou du moins un vrai choix de Paulo Fonseca. C'est Tanner Tessmann qui débutera dans l'entrejeu, aux côtés de Tyler Morton et de Corentin Tolisso, le capitaine.

    Le 11 de l'OL : Greif - Mata, Niakhaté, Kluivert - Maitland-Niles, Tessmann, Morton, Tolisso, Abner - Endrick, Šulc

    Strasbourg - OL : les Lyonnais face au poison Joaquín Panichelli
    6 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - dim 22 Fév 26 à 19 h 50

      Content que Kluivert soit de retour. Pas de Nartey. Pas de Tagliafico. Et je suis pas sûr que le système a 3(5) défenseurs soit le plus adapté contre Strasbourg. M'enfin aucune inquiétude quand même

      Signaler
      1. L'habile Fekir
        L’habile Fekir - dim 22 Fév 26 à 20 h 02

        sans ailier c'est ce qui parait être le mieux. Et on peut aussi avoir Abner au milieu avec Kluivert à gauche.
        Comme lors du match précédent, je trouve que le système importe peu, les joueurs sont en confiance et savent ce qu'ils ont à faire.

        Signaler
    2. DrNelson & Mister Bosz
      DrNelson & Mister Bosz - dim 22 Fév 26 à 19 h 55

      C'est une compo vraiment très défensive.
      Mais bon faisons confiance à Fonseca et à l'équipe et nous verrons bien.

      L'avantage c'est qu'il y a Tagliafico, Nartey et Himbert sur le banc (plus les autres), ça commence à être intéressant comme banc (en attendant les blessés)

      Signaler
      1. Avatar
        Kodjo - dim 22 Fév 26 à 20 h 03

        Yaremchuk et Merah sur le banc aussi, ça offre des opportunités intéressantes.

        Bon match à tous ! Allez l’OL !

        Signaler
    3. Avatar
      Cicinho2 - dim 22 Fév 26 à 20 h 05

      Étonné de revoir Kluivert directement titulaire...
      Pourquoi pas, on verra bien ce que ça donne

      Signaler
    4. RBV
      RBV - dim 22 Fév 26 à 20 h 15

      Ça va contre attaquer sévère dans le dos des alsaciens…
      Endrick a intérêt à être clinique.
      Allez l’OL !!! On pourrait mettre l’OM à 8 points ce soir…
      Ça serait fou !

      Signaler

