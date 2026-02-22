Petite surprise dans le 11 de l'OL face à Strasbourg ce dimanche (20h45). Tanner Tessmann est préféré à Noah Nartey. On note aussi le retour de Rubern Kluivert.

L'OL face à son destin. En mission à Strasbourg ce dimanche soir (20h45), l'Olympique lyonnais pourrait égaler la série de 14 victoires de rang réalisée par la grande équipe de 2006. Pour cela, il faudra dompter la Meinau, stade réputé inhospitalier pour l'adversaire. Paulo Fonseca profite du retour de Ruben Kluivert, qui n'a pas joué depuis le 1er janvier, pour revenir à une animation défensive fluctuante.

À 3 ou 5 derrière ? Cela dépendra sans doute des séquences, avec ou sans ballon. En tout cas, le Néerlandais est titulaire pour la première fois depuis le succès contre Lille (1-0). Match lors duquel il avait délivré une passe décisive. Sera-t-il plutôt latéral gauche ou central avec Moussa Niakhaté et Clinton Mata ? Ce sera un des points à suivre.

Quel rôle pour Abner et Maitland-Niles

Dans le couloir droit, nous aurons Ainsley Maitland-Niles, qui retrouvera devant lui Endrick. Le Brésilien revient de suspension et devrait à nouveau beaucoup arpenter cette zone du demi-espace droit. Il est associé à Pavel Šulc, qui évoluera dans son rôle habituel désormais de faux neuf. À gauche, avec de la latitude offensive, nous verrons Abner, qui reste dans le 11 malgré la présence de Nicolas Tagliafico dans le groupe.

Enfin, au milieu, on peut noter une petite surprise, ou du moins un vrai choix de Paulo Fonseca. C'est Tanner Tessmann qui débutera dans l'entrejeu, aux côtés de Tyler Morton et de Corentin Tolisso, le capitaine.

Le 11 de l'OL : Greif - Mata, Niakhaté, Kluivert - Maitland-Niles, Tessmann, Morton, Tolisso, Abner - Endrick, Šulc