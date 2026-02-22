L'OL ouvre ce dimanche à Strasbourg une période cruciale de sa saison. Deux déplacements en Ligue 1 et un quart de Coupe de France qui pourraient déterminer bien des choses.

Nous ne sommes pas encore au printemps, lorsqu'arrivent les duels couperets. Pourtant, le triptyque qu'attend l'OL sur la douzaine de jours à venir (jusqu'au 5 mars) peut donner le tournis. Deux voyages à Strasbourg et Marseille (01/03) puis la réception de Lens en Coupe de France. Un vrai révélateur pour n'importe quelle formation.

L'Olympique lyonnais, troisième de Ligue 1, a des arguments pour rivaliser dans ces affiches. On ne remporte pas 13 parties de suite sans certaines vertus et qualités. Bien ancré sur le podium, il pourrait même creuser l'écart avec son poursuivant direct, l'OM, qui a perdu vendredi.

L'OL pourrait être le grand vainqueur du week-end

Un gros coup à jouer donc, dans un stade toutefois inhospitalier pour l'adversaire. "Ce sera très difficile, mais différent de l'aller (victoire 2-1), face à l'une des meilleures équipes du championnat", a commenté Paulo Fonseca, qui voit des Alsaciens plus compliqués à bouger à domicile. Un défi alléchant pour un groupe qui a plusieurs fois dépassé les attentes ces dernières semaines.

Dans sa quête d'un retour en Ligue des champions, ces deux arrêts à la Meinau et au Vélodrome vaudront probablement très cher, même si l'entraîneur portugais tient à les relativiser. "Ces deux oppositions seront importantes, mais pas capitales. Nous avons 14 points d’avance sur Strasbourg, a-t-il rappelé. Ce sera une confrontation plus décisive pour eux que pour nous.

Comme ils le font depuis le début de la saison, les joueurs affirment se concentrer uniquement sur l'échéance à venir. "Nous pensons match après match. Il est important de l'emporter. Nous ne pensons pas à la 14e victoire : les trois points sont ce qui compte le plus", a martelé Abner, faisant référence au record que l'OL pourrait égaler en s'imposant en Alsace.

Ligue 1, Coupe de France, on en saura plus dans 12 jours

Paulo Fonseca refuse d'y voir un tournant, mais cet enchaînement décantera sûrement bien des choses. Rien qu'en Coupe de France, ce sera la fin de l'aventure ou direction le dernier carré. En championnat, les Rhodaniens resteront quoi qu'il arrive à leur place, mais ils pourraient obtenir un avantage très conséquent sur les Phocéens à dix journées du terme.

Sans dire que tout se jouera dans les 12 prochains jours, cette séquence qui s'ouvre ce dimanche à Strasbourg attise l'appétit des supporters et des observateurs. "En ce moment, nous avons beaucoup de confiance, mais on s'attend à chaque fois à davantage de difficultés. On doit penser que l'étape suivante sera toujours la plus délicate, a temporisé Paulo Fonseca. On a beaucoup de rencontres face aux meilleurs adversaires. Ce sera dur, mais nous continuons avec l'ambition de gagner et de poursuivre notre dynamique." Ce qui serait, pour le moins, un signe positif en vue du sprint final.