Avant de partir en sélection, les joueuses d'OL Lyonnes ont un dernier match à jouer. Rendez-vous à Marseille ce samedi pour valider les progrès observés par le coach.

Après le nul face au Paris FC mi-janvier (0-0), OL Lyonnes a bien rebondi. Il a gagné les quatre affiches suivantes, se qualifiant notamment dans les différentes coupes nationales. Mais avant de se plonger dans la coupure internationale avec leur sélection respective, les joueuses de Jonatan Giráldez ont un ultime duel à disputer.

Elles se rendent à Marseille ce samedi soir (21 heures) pour la 16e journée de Première Ligue. Une confrontation déjà vue, puisque ce sera la troisième en moins d'un mois. Toutes largement gagnées par les Rhodaniennes d'ailleurs (1-5 et 4-0). "Les sensations étaient très bonnes lorsque nous les avons jouées. Ce sera une partie importante pour nous car après cela, il y aura la trêve internationale et on veut terminer du mieux possible", a bien insisté l'entraîneur espagnol.

"Le plus important sera l'adaptation en cours de match"

Jamais deux sans trois, comme dit l'adage ? En tout cas, on n'est pas forcément très inquiet pour Melchie Dumornay et ses coéquipières tant elles paraissent très au-dessus des Marseillaises. "Honnêtement, je ne sais pas si c'est plus facile car lorsque tu rencontres plusieurs fois la même formation, il faut changer des choses. Ce sera peut-être un match différent des autres, nous avons préparé plusieurs configurations, a prévenu l'ancien coach du Barça. Le plus important sera l'adaptation en cours de jeu. Nous avons eu une semaine pour bosser offensivement et défensivement."

Jonatan Giráldez espère surtout constater que les progrès aperçus ces dernières semaines sont toujours d'actualité. "Je pense que c'est mieux pour ce qui est de l'attaque positionnelle contre des blocs bas. L'équipe à l'aise pour évoluer face à ce type de défense. On a plusieurs fois joué avec quatre joueuses à l'intérieur, l'ailière gauche rentre pour apporter le surnombre. C'était difficile de trouver cette situation en début de saison, mais maintenant, nous y arrivons davantage, et j'en suis très satisfait. Il faut néanmoins encore s'améliorer, notamment dans la phase défensive en début de match", a-t-il conclu.