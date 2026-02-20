OL Académie : le programme du week-end

Seulement trois matchs au programme ce week-end pour les équipes de l’OL Académie. Avec notamment un derby pour les U19 féminines à Saint-Etienne.

Week-end plutôt léger à l'OL Académie pour cette fin de vacances scolaires dans la zone A. Avec les U17 et les U19 masculins au repos, seuls trois matchs au programme et un seul à la maison. Il concernera la réserve féminine d'OL Lyonnes qui reçoit le FC Rousset Sainte Victoire dimanche à 14h30 à Meyzieu. Face au cinquième de la poule B, les Lyonnaises comptent bien conserver leur place de leader, elles qui n'ont "que" trois points d'avance sur l'AS Cannes. A voir si Maïssa Fathallah et Romane Rafalski, à l'entraînement des pros ce vendredi matin, seront de la partie avec le groupe de Giraldez, la réserve ou les U19.

Un duel de milieu de tableau pour la réserve masculine

Car oui, les joueuses de Rachel Saïdi seront également sur le pont avec un derby. Actuellement deuxièmes derrière le PSG, les Lyonnaises se rendent à Saint-Etienne dimanche après-midi (14h30) avec l'espoir de pouvoir recoller au club parisien, qui affrontera Nantes un peu plus tôt dans la journée. Le dernier match de ce week-end concerna la réserve masculine et se jouera samedi. Les joueurs de Gueïda Fofana, qui ont accroché un nul presque miraculeux il y a une semaine après avoir été menés 0-2 à la mi-temps, se déplacent à Cannet Rocheville, cinq points devant au classement à la sixième place.