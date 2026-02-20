Actualités
OL Académie
OL Académie

OL Académie : le programme du week-end

  • par David Hernandez

    • Seulement trois matchs au programme ce week-end pour les équipes de l’OL Académie. Avec notamment un derby pour les U19 féminines à Saint-Etienne.

    Week-end plutôt léger à l'OL Académie pour cette fin de vacances scolaires dans la zone A. Avec les U17 et les U19 masculins au repos, seuls trois matchs au programme et un seul à la maison. Il concernera la réserve féminine d'OL Lyonnes qui reçoit le FC Rousset Sainte Victoire dimanche à 14h30 à Meyzieu. Face au cinquième de la poule B, les Lyonnaises comptent bien conserver leur place de leader, elles qui n'ont "que" trois points d'avance sur l'AS Cannes. A voir si Maïssa Fathallah et Romane Rafalski, à l'entraînement des pros ce vendredi matin, seront de la partie avec le groupe de Giraldez, la réserve ou les U19.

    Un duel de milieu de tableau pour la réserve masculine

    Car oui, les joueuses de Rachel Saïdi seront également sur le pont avec un derby. Actuellement deuxièmes derrière le PSG, les Lyonnaises se rendent à Saint-Etienne dimanche après-midi (14h30) avec l'espoir de pouvoir recoller au club parisien, qui affrontera Nantes un peu plus tôt dans la journée. Le dernier match de ce week-end concerna la réserve masculine et se jouera samedi. Les joueurs de Gueïda Fofana, qui ont accroché un nul presque miraculeux il y a une semaine après avoir été menés 0-2 à la mi-temps, se déplacent à Cannet Rocheville, cinq points devant au classement à la sixième place.

    à lire également
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    Strasbourg - OL : Hateboer et Moreira ne feront pas le déplacement

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    Strasbourg - OL : Hateboer et Moreira ne feront pas le déplacement 13:35
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end 12:30
    Clinton Mata et Ruben Kluivert à l'échauffement lors de Young Boys Berne - OL
    OL : Kluivert, Moreira et Tagliafico ont fait leur retour à l'entraînement 11:45
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : six matchs en dix-neuf jours en mars 11:00
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    Fonseca (OL) : "Je ne peux pas oublier ce qu'il se passe en Ukraine" 10:15
    Duje Caleta-Car avec la Croatie
    Mercato : prêté par l’OL, Caleta-Car "aimerait continuer" à la Real Sociedad 09:30
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Nantes
    Moins de talent, mais plus de gnaque… la recette gagnante de l’OL 08:45
    Abner lors d'OL - Lille
    Ligue Europa : quelle tendance pour les adversaires potentiels de l’OL ? 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tabitha Chawinga, joueuse de l'OL, contre Wolfsburg
    Ligue des champions : ce sera Wolfsburg pour OL Lyonnes en quarts 07:30
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    Ligue 1 - Discipline : pourquoi Maitland-Niles et Abner ne sont pas en sursis 19/02/26
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    Troisième OM - OL Lyonnes en moins d'un mois 19/02/26
    OL Lyonnes : pas de changement pour la Coupe de France 2027 19/02/26
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Strasbourg - OL : un millier de Lyonnais attendus 19/02/26
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL - Fonseca : "Il est facile de faire jouer les jeunes" 19/02/26
    Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes et de l'Australie
    OL Lyonnes : Micah, Tarciane et Nelhage convoquées en sélection 19/02/26
    Abner (OL) face à Strasbourg
    Strasbourg - OL, des rencontres souvent vivantes 19/02/26
    Abner lors d'OL - Lille
    L'OL scrutera la Ligue Europa ce jeudi soir 19/02/26
    Kylian Negri et Kenan Doganay avec l'équipe de France U16
    OL : triste mercredi pour les jeunes en sélection 19/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut