Actualités
Les supporters de l'OL à Auxerre
Les supporters de l’OL à Auxerre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Strasbourg - OL : un millier de Lyonnais attendus

  • par Gwendal Chabas

    • Comme c'est le cas depuis plusieurs déplacements maintenant, les Lyonnais seront nombreux dans le parcage à Strasbourg. Il devrait être un millier à encourager l'OL dimanche.

    À la Beaujoire, pour le dernier match à l'extérieur des Lyonnais, ils étaient plus de mille à encourager Paulo Fonseca et ses joueurs. Dans un stade qui sonnait souvent creux en raison de la grève de la Brigade Loire, on entendait presque qu'eux, fêtant le succès 1 à 0 face à Nantes. Et ils aimeraient revivre ces moments de communion dès ce dimanche à la Meinau (20h45).

    Donner de la voix pour une 14e victoire

    Ce sera difficile sans doute face à Strasbourg, mais l'OL peut s'appuyer sur sa folle série de 13 victoires de rang. La rencontre s'annonce indécise, mais Corentin Tolisso et ses compères pourront compter sur le soutien de leurs supporters. La préfecture du Bas-Rhin annonce qu'un millier de Rhodaniens feront le voyage vers l'Alsace.

    Ils seront encadrés par les forces de l'ordre lors de leur transport vers l'enceinte alsacienne, comme le prévoit l'arrêté. Les fans ne pourront pas circuler librement autour de la Meinau, ni dans le centre-ville. Mais cela ne les empêchera pas de donner de la voix dans un stade à guichets fermés.

    à lire également
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL - Fonseca : "Il est facile de faire jouer les jeunes"

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Strasbourg - OL : un millier de Lyonnais attendus 16:00
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL - Fonseca : "Il est facile de faire jouer les jeunes" 15:10
    Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes et de l'Australie
    OL Lyonnes : Micah, Tarciane et Nelhage convoquées en sélection 14:20
    Abner (OL) face à Strasbourg
    Strasbourg - OL, des rencontres souvent vivantes 13:30
    Abner lors d'OL - Lille
    L'OL scrutera la Ligue Europa ce jeudi soir 12:40
    Kylian Negri et Kenan Doganay avec l'équipe de France U16
    OL : triste mercredi pour les jeunes en sélection 11:50
    OL Lyonnes, Fleury, Strasbourg : la programmation est tombée 11:00
    Habib Beye, coach de Rennes
    À 10 jours de recevoir l'OL, l'OM nomme son nouvel entraîneur 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Coupe de France - OL Lyonnes : la finale se jouera à Valenciennes 09:25
    Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
    L'OL en pleine communion avec son public 08:40
    Valentin Barco (Strasbourg)
    L'OL face à la menace Valentín Barco (Strasbourg) 08:00
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Première Ligue : OL Lyonnes lancera sa saison 2026-2027 le 5 septembre 07:30
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Endrick, son avenir, un titre pour l'OL… Interview exclusive de Paulo Fonseca 18/02/26
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    Coupe LFFP oblige, OL Lyonnes - Le Havre avancé au 10 mars 18/02/26
    Afonso Moreira lors d'OL - Lille
    OL : Moreira, Tagliafico et Kluivert toujours en individuel 18/02/26
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    OL : aucun signe distinctif pour les supporters lyonnais dans Strasbourg 18/02/26
    Paulo Fonseca après la victoire de l'OL contre Lille
    Fonseca : "L'OL peut être une bonne surprise en fin de saison" 18/02/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    OL Lyonnes : Fathallah et trois Fenottes avec les U19 françaises 18/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut