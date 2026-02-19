Strasbourg - OL : un millier de Lyonnais attendus

Comme c'est le cas depuis plusieurs déplacements maintenant, les Lyonnais seront nombreux dans le parcage à Strasbourg. Il devrait être un millier à encourager l'OL dimanche.

À la Beaujoire, pour le dernier match à l'extérieur des Lyonnais, ils étaient plus de mille à encourager Paulo Fonseca et ses joueurs. Dans un stade qui sonnait souvent creux en raison de la grève de la Brigade Loire, on entendait presque qu'eux, fêtant le succès 1 à 0 face à Nantes. Et ils aimeraient revivre ces moments de communion dès ce dimanche à la Meinau (20h45).

Donner de la voix pour une 14e victoire

Ce sera difficile sans doute face à Strasbourg, mais l'OL peut s'appuyer sur sa folle série de 13 victoires de rang. La rencontre s'annonce indécise, mais Corentin Tolisso et ses compères pourront compter sur le soutien de leurs supporters. La préfecture du Bas-Rhin annonce qu'un millier de Rhodaniens feront le voyage vers l'Alsace.

Ils seront encadrés par les forces de l'ordre lors de leur transport vers l'enceinte alsacienne, comme le prévoit l'arrêté. Les fans ne pourront pas circuler librement autour de la Meinau, ni dans le centre-ville. Mais cela ne les empêchera pas de donner de la voix dans un stade à guichets fermés.