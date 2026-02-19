Actualités
Abner (OL) face à Strasbourg
Abner (OL) face à Strasbourg (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Strasbourg - OL, des rencontres souvent vivantes

  • par Gwendal Chabas

    • On devrait voir du spectacle à la Meinau ce dimanche (20h45). Les matchs entre Strasbourg et l'OL sont en effet régulièrement prolifiques.

    La Meinau affichera complet ce dimanche pour l'affiche entre Strasbourg et l'OL (20h45). On retrouvera d'ailleurs plusieurs centaines de supporters rhodaniens, qui sont autorisés à faire le déplacement. Et ces spectateurs devraient assister à un beau match de football entre deux formations assez prolifiques (36 réalisations chacune en Ligue 1, 4e meilleur total).

    Si les Lyonnais bâtissent leurs victoires avant tout sur une maîtrise défensive, les Strasbourgeois, eux, aiment la folie et les espaces. Ce qui donne souvent des oppositions vivantes et pas avares en suspense et en buts. Ainsi, sur les 34 dernières confrontations, il y a eu un seul 0-0. C'était en Coupe de France en février 2024. Un duel remporté aux tirs au but par Pierre Sage et ses troupes.

    Trois victoires sur les cinq derniers duels pour l'OL

    Depuis la remontée du Racing en 2017, les rencontres entre les deux équipes sont très disputées, même si les Rhodaniens ont un léger avantage. Sur les cinq dernières parties, ils en ont gagné trois, pour un revers et un nul. Des succès souvent arrachés au terme de scénarios fous, à l'image du 2-1 de la 34e journée en mai 2024 ou du 4-3 d'août de la même année.

    Dans l'histoire, l'OL a remporté 52 matchs contre les Alsaciens. Il en a également perdu 29 sur les 106 face-à-face disputés depuis 1951.

    à lire également
    Abner lors d'OL - Lille
    L'OL scrutera la Ligue Europa ce jeudi soir

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes et de l'Australie
    OL Lyonnes : Micah, Tarciane et Nelhage convoquées en sélection 14:20
    Abner (OL) face à Strasbourg
    Strasbourg - OL, des rencontres souvent vivantes 13:30
    Abner lors d'OL - Lille
    L'OL scrutera la Ligue Europa ce jeudi soir 12:40
    Kylian Negri et Kenan Doganay avec l'équipe de France U16
    OL : triste mercredi pour les jeunes en sélection 11:50
    OL Lyonnes, Fleury, Strasbourg : la programmation est tombée 11:00
    Habib Beye, coach de Rennes
    À 10 jours de recevoir l'OL, l'OM nomme son nouvel entraîneur 10:10
    Coupe de France - OL Lyonnes : la finale se jouera à Valenciennes 09:25
    Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
    L'OL en pleine communion avec son public 08:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Valentin Barco (Strasbourg)
    L'OL face à la menace Valentín Barco (Strasbourg) 08:00
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Première Ligue : OL Lyonnes lancera sa saison 2026-2027 le 5 septembre 07:30
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Endrick, son avenir, un titre pour l'OL… Interview exclusive de Paulo Fonseca 18/02/26
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    Coupe LFFP oblige, OL Lyonnes - Le Havre avancé au 10 mars 18/02/26
    Afonso Moreira lors d'OL - Lille
    OL : Moreira, Tagliafico et Kluivert toujours en individuel 18/02/26
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    OL : aucun signe distinctif pour les supporters lyonnais dans Strasbourg 18/02/26
    Paulo Fonseca après la victoire de l'OL contre Lille
    Fonseca : "L'OL peut être une bonne surprise en fin de saison" 18/02/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    OL Lyonnes : Fathallah et trois Fenottes avec les U19 françaises 18/02/26
    Alice Sombath à l'échauffement avant OL - Lille
    OL Lyonnes : Sombath bien présente à l’entraînement 18/02/26
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    Challenge Espoirs : la réserve de l’OL reste en tête de sa poule 18/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut