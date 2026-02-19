Strasbourg - OL, des rencontres souvent vivantes

On devrait voir du spectacle à la Meinau ce dimanche (20h45). Les matchs entre Strasbourg et l'OL sont en effet régulièrement prolifiques.

La Meinau affichera complet ce dimanche pour l'affiche entre Strasbourg et l'OL (20h45). On retrouvera d'ailleurs plusieurs centaines de supporters rhodaniens, qui sont autorisés à faire le déplacement. Et ces spectateurs devraient assister à un beau match de football entre deux formations assez prolifiques (36 réalisations chacune en Ligue 1, 4e meilleur total).

Si les Lyonnais bâtissent leurs victoires avant tout sur une maîtrise défensive, les Strasbourgeois, eux, aiment la folie et les espaces. Ce qui donne souvent des oppositions vivantes et pas avares en suspense et en buts. Ainsi, sur les 34 dernières confrontations, il y a eu un seul 0-0. C'était en Coupe de France en février 2024. Un duel remporté aux tirs au but par Pierre Sage et ses troupes.

Trois victoires sur les cinq derniers duels pour l'OL

Depuis la remontée du Racing en 2017, les rencontres entre les deux équipes sont très disputées, même si les Rhodaniens ont un léger avantage. Sur les cinq dernières parties, ils en ont gagné trois, pour un revers et un nul. Des succès souvent arrachés au terme de scénarios fous, à l'image du 2-1 de la 34e journée en mai 2024 ou du 4-3 d'août de la même année.

Dans l'histoire, l'OL a remporté 52 matchs contre les Alsaciens. Il en a également perdu 29 sur les 106 face-à-face disputés depuis 1951.