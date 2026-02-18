OL : Fonseca, un coach de possession aux vertus défensives

À l’OL depuis plus d’un an désormais, Paulo Fonseca se considère comme un entraîneur à la philosophie offensive. C’est pourtant bien par la défense qu’il construit son succès actuel.

Seul Arsenal et Porto font mieux en Europe cette saison. Dans la catégorie des équipes les plus hermétiques du Vieux Continent, l’OL s’est trouvé une place de choix dans ce classement. À l’image de celui en Ligue 1, la formation lyonnaise se place sur la dernière marche de ce podium des rencontres sans prendre de buts. La venue de Nice dimanche dernier est venue s’ajouter à une liste longue comme le bras avec à présent 19 matchs sur 33 à garder la cage inviolée. À la différence de Nantes, il n’y a pas eu besoin de poteaux sortants pour empêcher l’OL de poursuivre sa belle série de victoires. Les coéquipiers de Corentin Tolisso ont certes été bousculés pendant 45 minutes, mais la seconde mi-temps a été un modèle de gestion de la possession.

"C'est presque un magicien"

Un visage qui a forcément donné le sourire à Paulo Fonseca. En prenant les rênes de l’OL le 31 janvier 2025, le Portugais s’est avant tout reposé sur le talent de ses joueurs offensifs (Lacazette, Cherki, Fofana, Mikautadze, etc). Lui, l’ancien défenseur central en première division portugaise, n’avait pas forcément réussi à trouver le bon schéma pour éviter une défense poreuse. Douze mois plus tard, l’OL est devenu l’une des références européennes, le fruit d’un travail entamé depuis la pré-saison et d'un collectif placé au-dessus de l’individuel.

Paulo Fonseca est-il un entraîneur défensif ? Dans l’entretien qu’il a accordé à Olympique-et-Lyonnais, le technicien s’en défend. "Je suis un entraîneur qui aime avoir le ballon, qui aime donner du spectacle aux supporters qui viennent au stade." Une philosophie sur le papier mais qui n’a pas forcément convaincu nos deux consultants dans 'Tant qu’il y aura des Gones'. "Ce qu’il fait à l’OL est exceptionnel. C’est presque un magicien, j’ai envie de dire. De bric et de broc, il en a fait une équipe qui fonctionne très bien en championnat et qui a une série de victoires incroyable. Mais on ne peut pas me dire que tu es un entraîneur offensif quand tu gagnes presque tous tes matchs 1-0", nuance Nicolas Puydebois.

Un entraîneur tout simplement pragmatique ?

Entraîneur défensif ou offensif alors ? Et s’il n’était finalement dans aucune de ces cases dans lesquelles on aime enfermer des entraîneurs. Depuis son arrivée, Fonseca a instauré une culture de la possession qui est une réussite. Il y a bien longtemps qu’une équipe de l’OL n’a pas été aussi sûre de sa force dans les ressorties de ballon ou la construction. Le but de Tolisso contre Nice est avant tout une transition rapide, mais la fluidité des échanges a permis de se projeter en cinq passes sur le but niçois. Tout le monde a encore en tête ce but de Malick Fofana contre Toulouse au terme d’une action d'école, mais diaboliquement bien réalisée. "L’OL fait des choses cohérentes avec le ballon", avoue Enzo Reale qui aimerait malgré tout voir son club formateur avoir un peu plus l’instinct tueur après avoir ouvert le score.

Seulement, pour son acolyte dans TKYDG, la "première idée de Fonseca est d’abord de ne pas encaisser de buts." Le Portugais n’est-il tout simplement pas un entraîneur pragmatique, surtout avec les moyens du bord actuels ? Très certainement que oui et c’est ce qui fait aujourd’hui le succès lyonnais. Une défense impassable et une attaque clinique. Les différents retours de blessures pourraient bien changer la donne dans les semaines à venir. Mais pourquoi changer une recette qui marche ?