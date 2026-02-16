Ce lundi, émission un peu spéciale avec les confidences de Paulo Fonseca. L'entraîneur de l'OL s'est confié à Olympique-et-Lyonnais dans un long entretien à retrouver ces prochains jours. Mise en bouche ce lundi soir dans TKYDG.

Treize à la douzaine. Dimanche soir, l'OL a signé sa treizième victoire de suite toutes compétitions confondues. Ce succès permet aux Lyonnais de conforter leur troisième place en Ligue 1 avec désormais cinq points d'avance sur l'OM. Au Parc OL, la communion a été totale entre les joueurs, les supporters mais aussi Paulo Fonseca. L'entraîneur portugais a été chaudement applaudi par le Kop Virage Nord, de quoi laisser échapper une petite larme.

Pourtant, d'ordinaire, le Portugais est d'humeur à laisser ce moment à ses joueurs, préférant rester en retrait. Une confession qu'il a faite à Olympique-et-Lyonnais dans un long entretien. Ce dernier sera disponible en intégralité dans les prochains jours, mais ce lundi soir, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" vous livrera de premières confidences du technicien lyonnais. De son avenir à l'ambition sur la deuxième partie de saison, Paulo Fonseca a passé en revue plusieurs sujets.

