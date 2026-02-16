OL - Nice (2-0) : Cherki a rendu visite à ses anciens coéquipiers

Parti de l'OL l'été dernier, Rayan Cherki garde un lien étroit avec son club formateur. Le joueur offensif de Manchester City était de passage à Décines dimanche soir pour la victoire contre Nice.

Cela peut paraitre chauvin, mais il n'y a qu'à l'OL que l'on ressent ce lien indéfectible qu'il peut exister entre le club et ses anciens. Depuis toujours, l'OL est une machine à former des joueurs de talent. Depuis toujours, ces derniers gardent cette appartenance en eux, même loin de la capitale des Gaules. Les années futures le diront certainement un peu mieux, mais Rayan Cherki est peut-être celui qui représente le mieux ce lien qui peut exister chez les joueurs issus de l'OL Académie. Ayant quitté son club formateur l'été dernier pour faire rentrer de l'argent frais nécessaire à la survie lyonnaise mais aussi pour se lancer un nouveau défi, Cherki n'oublie pas d'où il vient.

Cherki "fier" de voir l’OL à ce niveau

Il y a quelques semaines, il avait déjà fait un passage au GOLTC pour saluer ses anciens partenaires. Dimanche, c’est du côté du Parc OL que sa présence n’est pas passée inaperçue. Au coup de sifflet final, l’international français a salué des joueurs et un staff qu’il fréquentait il y a encore huit mois. Tombé dans les bras de Paulo Fonseca, Rayan Cherki n’a pas caché sa fierté de voir l’OL en aussi bonne posture cette saison. "Ça fait plaisir de revenir. Une 13e victoire d’affilée c’est incroyable, je suis fier de les voir là où ils sont. Je suis passé, j’essaye de passer du temps où je suis heureux, c’est important pour moi", a déclaré le joueur de Manchester City au micro de Ligue 1+. Il a aussi pu voir que sa cote de popularité n’avait pas chuté entre Rhône et Saône.