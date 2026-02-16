Actualités
Paulo Fonseca avec Rayan Cherki lors d'OL - Reims
Paulo Fonseca avec Rayan Cherki lors d’OL – Reims (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL - Nice (2-0) : Cherki a rendu visite à ses anciens coéquipiers

  • par David Hernandez
  • 7 Commentaires

    • Parti de l'OL l'été dernier, Rayan Cherki garde un lien étroit avec son club formateur. Le joueur offensif de Manchester City était de passage à Décines dimanche soir pour la victoire contre Nice.

    Cela peut paraitre chauvin, mais il n'y a qu'à l'OL que l'on ressent ce lien indéfectible qu'il peut exister entre le club et ses anciens. Depuis toujours, l'OL est une machine à former des joueurs de talent. Depuis toujours, ces derniers gardent cette appartenance en eux, même loin de la capitale des Gaules. Les années futures le diront certainement un peu mieux, mais Rayan Cherki est peut-être celui qui représente le mieux ce lien qui peut exister chez les joueurs issus de l'OL Académie. Ayant quitté son club formateur l'été dernier pour faire rentrer de l'argent frais nécessaire à la survie lyonnaise mais aussi pour se lancer un nouveau défi, Cherki n'oublie pas d'où il vient.

    Cherki "fier" de voir l’OL à ce niveau

    Il y a quelques semaines, il avait déjà fait un passage au GOLTC pour saluer ses anciens partenaires. Dimanche, c’est du côté du Parc OL que sa présence n’est pas passée inaperçue. Au coup de sifflet final, l’international français a salué des joueurs et un staff qu’il fréquentait il y a encore huit mois. Tombé dans les bras de Paulo Fonseca, Rayan Cherki n’a pas caché sa fierté de voir l’OL en aussi bonne posture cette saison. "Ça fait plaisir de revenir. Une 13e victoire d’affilée c’est incroyable, je suis fier de les voir là où ils sont. Je suis passé, j’essaye de passer du temps où je suis heureux, c’est important pour moi", a déclaré le joueur de Manchester City au micro de Ligue 1+. Il a aussi pu voir que sa cote de popularité n’avait pas chuté entre Rhône et Saône.

    à lire également
    Martin Satriano lors de Lorient - OL
    Prêté par l’OL, Satriano retrouve enfin le chemin des filets
    7 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - lun 16 Fév 26 à 14 h 26

      Avis impopulaire : Si j'avais le choix de le faire revenir à l'OL, je ne le récupèrerai pas. Ou bien seulement en tant que "joker" remplaçant.

      Pourtant j'adore la personne, et il pratique un football magnifique et spectaculaire.

      Signaler
    2. Avatar
      leroilyon - lun 16 Fév 26 à 14 h 30

      Une chose de sûr c'est qu'il aime ce club, hier il a ete brièvement interviewé il était à la fois ravi que l'OL soit à cette place mais on sentait également une pointe de déception de ne pas faire parti de cette equipe..
      Enfin il a aussi dit qu'il ressent le besoin d'être la..

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - lun 16 Fév 26 à 14 h 54

        il est remplaçant à city , forcément il y a une pointe d'amertume , il n'est pas la l'année ou l'équipe s'éclate et joue le podium !

        Signaler
    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 16 Fév 26 à 14 h 51

      Il avait qu'à baisser son salaire et rester...
      Quand on aime on ne compte pas.

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - lun 16 Fév 26 à 14 h 58

        Je pense qu'il reviendra un jour..
        Son transfert etait primordial pour les comptes du club..
        Et puis il a le droit d'aller dans un championnat plus fort avec un des meilleurs coach du monde et de vouloir progresser comme ils l'ont tous fait avant lui malgré leur amour pour le club..
        Tolisso, Lacazette, Benzema, Fekir etc..

        Signaler
        1. Avatar
          BadGone91 - lun 16 Fév 26 à 15 h 01

          Je pense effectivement qu'il ne pouvait pas passer à côté de cette opportunité. Il a d'ailleurs assez longtemps attendu avant d'avoir un club "renommé" toquer à sa porte. Il aurait pu partir dans un club moyen de PL quelques mois plus tôt pour une somme largement moindre pour nous.

          L'amour du club je veux bien l'entendre quand ton club fonctionne normalement, mais vu l'état dans lequel il était jusque l'été dernier..

        2. Juni38
          Juni38 - lun 16 Fév 26 à 15 h 04

          l'OL devait vendre il devait partir de toutes façons , et puis quand city vient te proposer un contrat , ça ne se refuse pas , jouer avec haaland et compagnie ....

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Martin Satriano lors de Lorient - OL
    Prêté par l’OL, Satriano retrouve enfin le chemin des filets 15:00
    Paulo Fonseca avec Rayan Cherki lors d'OL - Reims
    OL - Nice (2-0) : Cherki a rendu visite à ses anciens coéquipiers 14:10
    Les supporters de l'OL contre Nice au Parc OL
    Ligue 1 : le podium déjà joué ? L’OL ne veut pas céder à la facilité 13:20
    Claude Puel, entraîneur de Ligue 1
    OL - Nice (2-0) : Puel n’aurait pas dit non à un penalty 12:30
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
    OL : Tolisso, la cinquantième rugissante 11:45
    Le groupe de supportes des OL Ang'Elles
    Coupe LFFP : OL Ang'Elles boycottera la finale OL Lyonnes - PSG 11:00
    Noah Nartey lors d'OL - Nice
    Nartey après OL - Nice (2-0) : "Facile d’entrer dans cette équipe" 10:15
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    OL - Nice (2-0) : Fonseca a été célébré par le Kop Virage Nord 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire contre Lille
    OL : un esprit de famille qui déplace des montagnes 08:45
    Paulo Fonseca après la victoire de l'OL contre Lille
    Fonseca après OL - Nice (2-0) : "Hâte de retrouver tous mes joueurs" 08:00
    Ligue 1 : l’OL largue l’OM à deux semaines du choc 07:30
    Corentin Tolisso sur son but lors d'OL - Nice
    Tolisso après OL - Nice (2-0) : "Une certaine forme de maturité dans le groupe" 15/02/26
    Hans Hateboer lors d'OL - Nice
    OL - Nice (2-0) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 15/02/26
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
    Un temps bousculé par Nice, l’OL reste inarrêtable (2-0) 15/02/26
    Corentin Tolisso (OL) face à Giorgi Tsitaishvili (FC Metz)
    OL - Nice : Hateboer titulaire, Tolisso de retour 15/02/26
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    OL Académie : les U19 concèdent le nul et n’avancent plus 15/02/26
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Avec sa finale, OL Lyonnes voit son quart de Coupe de France décalé 15/02/26
    Les supporters de l'OL face à Reims
    OL - Nice : la barre des 50 000 franchie ? 15/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut