OL - Nice (2-0) : Cherki a rendu visite à ses anciens coéquipiers

Parti de l'OL l'été dernier, Rayan Cherki garde un lien étroit avec son club formateur. Le joueur offensif de Manchester City était de passage à Décines dimanche soir pour la victoire contre Nice.
Cela peut paraitre chauvin, mais il n'y a qu'à l'OL que l'on ressent ce lien indéfectible qu'il peut exister entre le club et ses anciens. Depuis toujours, l'OL est une machine à former des joueurs de talent. Depuis toujours, ces derniers gardent cette appartenance en eux, même loin de la capitale des Gaules. Les années futures le diront certainement un peu mieux, mais Rayan Cherki est peut-être celui qui représente le mieux ce lien qui peut exister chez les joueurs issus de l'OL Académie. Ayant quitté son club formateur l'été dernier pour faire rentrer de l'argent frais nécessaire à la survie lyonnaise mais aussi pour se lancer un nouveau défi, Cherki n'oublie pas d'où il vient.
Cherki "fier" de voir l’OL à ce niveau
Il y a quelques semaines, il avait déjà fait un passage au GOLTC pour saluer ses anciens partenaires. Dimanche, c’est du côté du Parc OL que sa présence n’est pas passée inaperçue. Au coup de sifflet final, l’international français a salué des joueurs et un staff qu’il fréquentait il y a encore huit mois. Tombé dans les bras de Paulo Fonseca, Rayan Cherki n’a pas caché sa fierté de voir l’OL en aussi bonne posture cette saison. "Ça fait plaisir de revenir. Une 13e victoire d’affilée c’est incroyable, je suis fier de les voir là où ils sont. Je suis passé, j’essaye de passer du temps où je suis heureux, c’est important pour moi", a déclaré le joueur de Manchester City au micro de Ligue 1+. Il a aussi pu voir que sa cote de popularité n’avait pas chuté entre Rhône et Saône.
Avis impopulaire : Si j'avais le choix de le faire revenir à l'OL, je ne le récupèrerai pas. Ou bien seulement en tant que "joker" remplaçant.
Pourtant j'adore la personne, et il pratique un football magnifique et spectaculaire.
Une chose de sûr c'est qu'il aime ce club, hier il a ete brièvement interviewé il était à la fois ravi que l'OL soit à cette place mais on sentait également une pointe de déception de ne pas faire parti de cette equipe..
Enfin il a aussi dit qu'il ressent le besoin d'être la..
il est remplaçant à city , forcément il y a une pointe d'amertume , il n'est pas la l'année ou l'équipe s'éclate et joue le podium !
Il avait qu'à baisser son salaire et rester...
Quand on aime on ne compte pas.
Je pense qu'il reviendra un jour..
Son transfert etait primordial pour les comptes du club..
Et puis il a le droit d'aller dans un championnat plus fort avec un des meilleurs coach du monde et de vouloir progresser comme ils l'ont tous fait avant lui malgré leur amour pour le club..
Tolisso, Lacazette, Benzema, Fekir etc..
Je pense effectivement qu'il ne pouvait pas passer à côté de cette opportunité. Il a d'ailleurs assez longtemps attendu avant d'avoir un club "renommé" toquer à sa porte. Il aurait pu partir dans un club moyen de PL quelques mois plus tôt pour une somme largement moindre pour nous.
L'amour du club je veux bien l'entendre quand ton club fonctionne normalement, mais vu l'état dans lequel il était jusque l'été dernier..
l'OL devait vendre il devait partir de toutes façons , et puis quand city vient te proposer un contrat , ça ne se refuse pas , jouer avec haaland et compagnie ....