OL - Nice : la barre des 50 000 franchie ?

Ce dimanche, l'OL accueille Nice à Décines pour la 22e journée de Ligue 1. Un dernier rendez-vous à la maison avant le 5 mars prochain et la venue de Lens en Coupe de France.

Le match est en prime time mais à Lyon, ce sont les vacances scolaires depuis une semaine. Pas d'excuse d'être en forme le lundi matin dès 8h pour suivre les cours et donc la possibilité d'aller voir les joueurs de Paulo Fonseca recevoir Nice ce dimanche soir (20h45). En ce sens, l'OL s'attend à voir un public répondre présent pour la venue des Aiglons et la possibilité de faire un écart dans la course au podium.

Une dernière à la maison avant deux déplacements compliqués

En ce sens, Le Parc OL devrait attiré près de 50 000 spectateurs ce dimanche pour une ultime sortie décinoise dans ce mois de février. S'il y a eu un enchaînement de matchs à la maison entre le PAOK, Lille et Laval, les supporters ne retrouveront pas leurs joueurs préférés avant le 5 mars prochain. En effet, après Nice, l'OL va enchaîner deux déplacements périlleux à Strasbourg le week-end prochain et à Marseille dans quinze jours.