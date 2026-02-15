Actualités
Les supporters de l'OL face à Reims
Les supporters de l’OL face à Reims (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Nice : la barre des 50 000 franchie ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ce dimanche, l'OL accueille Nice à Décines pour la 22e journée de Ligue 1. Un dernier rendez-vous à la maison avant le 5 mars prochain et la venue de Lens en Coupe de France.

    Le match est en prime time mais à Lyon, ce sont les vacances scolaires depuis une semaine. Pas d'excuse d'être en forme le lundi matin dès 8h pour suivre les cours et donc la possibilité d'aller voir les joueurs de Paulo Fonseca recevoir Nice ce dimanche soir (20h45). En ce sens, l'OL s'attend à voir un public répondre présent pour la venue des Aiglons et la possibilité de faire un écart dans la course au podium.

    Une dernière à la maison avant deux déplacements compliqués

    En ce sens, Le Parc OL devrait attiré près de 50 000 spectateurs ce dimanche pour une ultime sortie décinoise dans ce mois de février. S'il y a eu un enchaînement de matchs à la maison entre le PAOK, Lille et Laval, les supporters ne retrouveront pas leurs joueurs préférés avant le 5 mars prochain. En effet, après Nice, l'OL va enchaîner deux déplacements périlleux à Strasbourg le week-end prochain et à Marseille dans quinze jours.

      olgoneforever - dim 15 Fév 26 à 15 h 28

      50 001 car abonné je serai au Groupama.
      Et je serrai la main comme d'habitude à tous les supps autour de moi qu'ils soient grands, petits, blancs , blacks, végétariens, locaux ou pas, croqueurs de quenelles ou de socca, bi ou échangistes, avec suv ou trottinettes, nationalistes ou gauchos, amateurs de lentilles ou de tofu, républicains ou traîtres... même aux femmes je serrai la main car il paraît que cela ne va plus se faire....
      Et si c'est un Berrichon aux standards du 19 ème je lui fais la bise ..
      Quoique après cette triste journée lyonnaise...

