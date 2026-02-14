Actualités
Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
Ada Hegerberg à l’échauffement avant Saint-Etienne – OL Lyonnes (Photo by Romain Doucelin / NurPhoto via AFP)

Dijon - OL Lyonnes : Hegerberg en pointe, Damaris au milieu

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Ce samedi (19h), OL Lyonnes vise une première finale dans la Coupe LFFP. Il faudra se défaire du piège préparé par Dijon. Pour cette demi-finale, Jonatan Giráldez a choisi de titulariser Ada Hegerberg à la pointe de l'attaque.

    Une première finale cette saison ? Michele Kang, Vincent Ponsot, Jonatan Giraldez et les joueuses d'OL Lyonnes en veulent bien plus, mais ce serait une première étape. Ce samedi à 19h, les Fenottes se déplacent à Dijon et ont toutes les cartes en main pour accéder à ce premier objectif en 2025-2026. Face à une formation, septième en Première Ligue et qu'elles ont déjà battu en Côte-d'Or, les joueuses d'OL Lyonnes savent leur mission du jour : ne pas tomber dans le piège dijonnais et s'ouvrir les portes d'un voyage en Côte d'Ivoire, le 14 mars prochain.

    Pour ce rendez-vous, Giraldez ne peut pas compter sur Christiane Endler et Teagan Micah. L'Espagnol continue de faire confiance à Féerine Belhadj qui espère encore garder sa cage inviolée pour la quatrième fois de suite. Avec la nouvelle absence de Wendie Renard et Tarciane ou encore Nelhage laissées à Lyon, le duo Sombath - Engen formera la défense centrale.

    La compostion d'OL Lyonnes : Belhadj - Lawrence, Sombath, Engen, Bacha - Damaris, Heaps, Dumornay - Brand, Hegerberg, Becho

    2 commentaires
    1. dede74
      dede74 - sam 14 Fév 26 à 18 h 06

      C'est à peu près ce que j'ai estimé comme compo et elle me plait.

      Signaler
    2. chignol
      chignol - sam 14 Fév 26 à 18 h 09

      1-0 pour le QSG en début de 2ème MT.

      Signaler

