Forfait contre Nice dimanche, Afonso Moreira va laisser un manque sur l’aile gauche de l’OL. Le Portugais était devenu indispensable, au point d’être nommé pour le titre de "pépite du mois" de janvier en Ligue 1.

Son comportement peut en irriter plus d’un et cela peut se comprendre. Ces dernières semaines, Afonso Moreira est plutôt du genre à en rajouter un peu sur certains contacts, de quoi énerver ses adversaires, mais aussi les arbitres qui ne lui accordent pas toutes les fautes espérées. Cela gâche un peu le tableau, tant l’ailier de l’OL a pris une dimension folle depuis la blessure de Malick Fofana. N’ayant aucune référence au haut niveau, le Portugais n'avait pas forcément le profil pour atteindre ce degré de performance si vite.

Impliqué sur 8 buts en 19 matchs en Ligue 1

Son absence sera forcément préjudiciable dimanche face à Nice, d’autant plus avec la suspension d’Endrick. Co-meilleur passeur de la Ligue 1, Afonso Moreira est en train de se faire un nom à l’OL mais aussi dans le championnat de France. Son activité et ses statistiques ont dépassé les frontières lyonnaises, au point de voir son nom parmi les candidats pour le titre de "pépite du mois de janvier". Il doit faire face à la concurrence de Santiago Hidalgo, attaquant de Toulouse, et d'Arsène Kouassi, défenseur de Lorient. Ce sont les fans qui votent en cliquant sur ce lien.