Dante, capitaine de l'OGC Nice
Dante, capitaine de l’OGC Nice (AFP)

Avant OL - Nice, Dante rappelle les "erreurs" d’arbitrage passées

  • par David Hernandez
  4 Commentaires

    • Au moment de lancer le duel entre l’OL et l’OGC Nice, le capitaine niçois Dante s’est souvenu de la dernière venue au Parc OL. Une soirée marquée par une défaite mais aussi des erreurs d’arbitrage flagrantes selon les Aiglons.

    Durant toute la semaine qui vient de s’écouler, l’arbitrage a été au centre des discussions dans la capitale des Gaules. Après la prestation de Mathieu Vernice et notamment cette expulsion d’Endrick à l’heure de jeu, Paulo Fonseca n’avait pas manqué de fustiger l’attitude des joueurs de Nantes, pas assez réprimandés à son goût. Malgré la marche arrière effectuée mercredi avec l’annulation du rouge direct et donc seulement un match de suspension pour le Brésilien, l’entraîneur de l’OL n’était toujours pas d’accord sur la situation en général. À Nice, il a également été question d’arbitrage avant le déplacement à Décines, dimanche (20h45).

    "J'espère que c'est le hasard, pas parce que c'est Lyon - Nice"

    Le début de la discussion a tourné autour des décisions qui changent d’une semaine à l'autre, avec un penalty sifflé à Brest contre les Niçois et la même situation qui n’a rien entraîné dans le derby contre Monaco. Néanmoins, le débat a rapidement bifurqué sur la dernière venue des Aiglons au Parc OL. C’était en décembre 2024 et Florian Maurice n’avait pas mâché ses mots au moment de parler de l’arbitrage dans la défaite contre l’OL.

    Plus d’un an après, Dante en a remis une couche, vendredi. "C’était un match à part. Ça faisait longtemps que je n’avais plus vu autant d’erreurs d’arbitrage. Et toutes contre nous ! Il y en avait aussi eu sur les années précédentes… Bon, j’espère que c’est le hasard, pas parce que c’est Lyon – Nice à chaque fois (sourire)."

    Et de poursuivre : "On espère vraiment qu’il y aura un bon match dimanche, qu’il n’y aura pas de complications au niveau des décisions, ni d’un côté, ni de l’autre, pour que l’on ne se concentre que sur le jeu. Mais il y a des faits qu’il faut quand même dire et souligner. J’espère que ça ne nous arrivera plus." Une façon de mettre la pression sur le corps arbitral présent dimanche et représenté par Thomas Léonard ?

    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    Ares veut que Textor règle le reste de sa dette pour le rachat de l’OL
    4 commentaires
    1. Avatar
      Cicinho2 - sam 14 Fév 26 à 8 h 13

      On leur avait mis 4-1 et c’était la faute de l’arbitre...
      Tout est détestable dans ce club de Nice!

      
    2. RBV
      RBV - sam 14 Fév 26 à 8 h 24

      Hâte de les battre en bonne et due forme !

      
    3. Avatar
      brad - sam 14 Fév 26 à 8 h 30

      " j'espère que c'est le hasard " lui aussi se fait un complotisme de l'arbitrage ? qu'il demande à Rivère comment mener un complot malgré son mea culpa....
      Le meilleur sur ce match vaincra.........enfin j'espère que ce sera nous pour continuer la belle aventure.

      
    4. Koko
      Koko - sam 14 Fév 26 à 8 h 34

      Ils arrivent pas à gagmer un match, c'est de la faute des arbitres ?

      

