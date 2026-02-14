Avant OL - Nice, Dante rappelle les "erreurs" d’arbitrage passées

Au moment de lancer le duel entre l’OL et l’OGC Nice, le capitaine niçois Dante s’est souvenu de la dernière venue au Parc OL. Une soirée marquée par une défaite mais aussi des erreurs d’arbitrage flagrantes selon les Aiglons.

Durant toute la semaine qui vient de s’écouler, l’arbitrage a été au centre des discussions dans la capitale des Gaules. Après la prestation de Mathieu Vernice et notamment cette expulsion d’Endrick à l’heure de jeu, Paulo Fonseca n’avait pas manqué de fustiger l’attitude des joueurs de Nantes, pas assez réprimandés à son goût. Malgré la marche arrière effectuée mercredi avec l’annulation du rouge direct et donc seulement un match de suspension pour le Brésilien, l’entraîneur de l’OL n’était toujours pas d’accord sur la situation en général. À Nice, il a également été question d’arbitrage avant le déplacement à Décines, dimanche (20h45).

"J'espère que c'est le hasard, pas parce que c'est Lyon - Nice"

Le début de la discussion a tourné autour des décisions qui changent d’une semaine à l'autre, avec un penalty sifflé à Brest contre les Niçois et la même situation qui n’a rien entraîné dans le derby contre Monaco. Néanmoins, le débat a rapidement bifurqué sur la dernière venue des Aiglons au Parc OL. C’était en décembre 2024 et Florian Maurice n’avait pas mâché ses mots au moment de parler de l’arbitrage dans la défaite contre l’OL.

Plus d’un an après, Dante en a remis une couche, vendredi. "C’était un match à part. Ça faisait longtemps que je n’avais plus vu autant d’erreurs d’arbitrage. Et toutes contre nous ! Il y en avait aussi eu sur les années précédentes… Bon, j’espère que c’est le hasard, pas parce que c’est Lyon – Nice à chaque fois (sourire)."

Et de poursuivre : "On espère vraiment qu’il y aura un bon match dimanche, qu’il n’y aura pas de complications au niveau des décisions, ni d’un côté, ni de l’autre, pour que l’on ne se concentre que sur le jeu. Mais il y a des faits qu’il faut quand même dire et souligner. J’espère que ça ne nous arrivera plus." Une façon de mettre la pression sur le corps arbitral présent dimanche et représenté par Thomas Léonard ?