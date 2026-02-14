Échaudé par les derniers évènements concernant John Textor, le fonds d’investissement Ares pourrait bien mettre hors jeu l’Américain. Le fonds d’investissement réclame les 250 millions d’euros qui manquent dans le prêt octroyé pour le rachat de l’OL en décembre 2022.

John Textor va-t-il enfin définitivement perdre la main ? Cela fait des mois que l’on se pose la question et l’Américain est pourtant toujours là, accroché aux quelques plumes qui lui restent encore. Seulement, tout le château de cartes, bancal depuis bien longtemps, pourrait bien s’effondrer dans les prochaines semaines d’après les informations rapportées par Bloomberg.

Dans le cadre du remboursement du prêt accordé pour le rachat de l’OL en décembre 2022, Ares réclame les 250 millions d’euros manquants à Eagle Football Holdings, la structure mère de l’empire Textor. Après avoir récupéré 175 millions d’euros l’été dernier suite à la vente des parts de l’Américain à Crystal Palace, Ares réclame désormais le reste de la dette pour atteindre les 425M€ prêtés il y a un peu plus de trois ans. Par une vente forcée ou en prenant le contrôle de l'OL pour un remboursement au coup par coup à l'image du plan d'austérité mis en place l'été dernier ?

Textor enfin hors jeu ?

Il faudra patienter pour le savoir mais pourquoi une telle accélération de la part d’Ares ? La tentative de putsch de Textor le mois dernier au moment de l’assemblée générale d’Eagle Football Group semble avoir été l’élément déclencheur avec une volonté de définitivement mettre hors jeu l’homme d’affaires. Ares avait d’ailleurs poussé à une révocation avec effet immédiat de John Textor de son poste de directeur d’Eagle Football BidCo. Une première pierre qui en appelle une deuxième donc si l’on en croit les dernières informations. En tentant le coup de la dernière chance il y a un mois, John Textor a très certainement scellé son destin.