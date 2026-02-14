Actualités
John Textor, président et propriétaire de l'OL
John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Ares veut que Textor règle le reste de sa dette pour le rachat de l’OL

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Échaudé par les derniers évènements concernant John Textor, le fonds d’investissement Ares pourrait bien mettre hors jeu l’Américain. Le fonds d’investissement réclame les 250 millions d’euros qui manquent dans le prêt octroyé pour le rachat de l’OL en décembre 2022.

    John Textor va-t-il enfin définitivement perdre la main ? Cela fait des mois que l’on se pose la question et l’Américain est pourtant toujours là, accroché aux quelques plumes qui lui restent encore. Seulement, tout le château de cartes, bancal depuis bien longtemps, pourrait bien s’effondrer dans les prochaines semaines d’après les informations rapportées par Bloomberg.

    Dans le cadre du remboursement du prêt accordé pour le rachat de l’OL en décembre 2022, Ares réclame les 250 millions d’euros manquants à Eagle Football Holdings, la structure mère de l’empire Textor. Après avoir récupéré 175 millions d’euros l’été dernier suite à la vente des parts de l’Américain à Crystal PalaceAres réclame désormais le reste de la dette pour atteindre les 425M€ prêtés il y a un peu plus de trois ans. Par une vente forcée ou en prenant le contrôle de l'OL pour un remboursement au coup par coup à l'image du plan d'austérité mis en place l'été dernier ?

    Textor enfin hors jeu ?

    Il faudra patienter pour le savoir mais pourquoi une telle accélération de la part d’Ares ? La tentative de putsch de Textor le mois dernier au moment de l’assemblée générale d’Eagle Football Group semble avoir été l’élément déclencheur avec une volonté de définitivement mettre hors jeu l’homme d’affaires. Ares avait d’ailleurs poussé à une révocation avec effet immédiat de John Textor de son poste de directeur d’Eagle Football BidCo. Une première pierre qui en appelle une deuxième donc si l’on en croit les dernières informations. En tentant le coup de la dernière chance il y a un mois, John Textor a très certainement scellé son destin.

    à lire également
    Dante, capitaine de l'OGC Nice
    Avant OL - Nice, Dante rappelle les "erreurs" d’arbitrage passées
    3 commentaires
    1. Avatar
      brad - sam 14 Fév 26 à 8 h 35

      Pour tout retard de paiement , les agios devraient représenter une belle somme ; un petit crédit révolving pour faire une brassée de plus......

      Signaler
    2. KiffCrocker
      KiffCrocker - sam 14 Fév 26 à 8 h 40

      On s'était bien foutus de la gueule des Marseillais quand Jack Kachkar avait failli reprendre l'OM.

      Si on m'avait dit qu'un jour l'OL finirait entre les main d'un escroc encore plus nauséabond, je l'aurais pas cru.

      En tout cas, vivement qu'il disparaisse de l'organigramme de tous les clubs qu'il a repris et qu'il aille en zonzon le Johnny.

      Signaler
    3. Avatar
      OLand - sam 14 Fév 26 à 8 h 42

      Par pitié, zéro impact sur l'opérationnel de notre côté et que nous puissions continuer à progresser !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Afonso Moreira célébrant son but lors d'OL - Strasbourg
    Ligue 1 : Afonso Moreira (OL) nommé pour une récompense individuelle 08:45
    Dante, capitaine de l'OGC Nice
    Avant OL - Nice, Dante rappelle les "erreurs" d’arbitrage passées 08:00
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    Ares veut que Textor règle le reste de sa dette pour le rachat de l’OL 07:30
    Morton face à Boga (Nice - OL)
    Morton (OL) : "Ce serait un record incroyable, mais c'est un long chemin" 13/02/26
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Coupe LFFP : OL Lyonnes toujours sans Renard à Dijon 13/02/26
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Kluivert, Fofana, Tagliafico… Le point sur les blessés de l’OL 13/02/26
    Feerine Belhadj, gardienne de l'OL
    Dijon - OL Lyonnes : Belhadj va encore enchaîner 13/02/26
    Endrick (OL) face à Tabibou (Nantes)
    OL : Fonseca toujours pas d’accord avec le rouge d’Endrick 13/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Afonso Moreira lors d'OL - Lille
    OL - Nice : Afonso Moreira forfait, Yaremchuk et Tolisso postulent 13/02/26
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    Avant OL - Nice, Kluivert n'a pas encore repris avec le groupe 13/02/26
    Alice Sombath contre Dijon
    Coupe LFFP : "Le temps sera l’allié" de Dijon contre OL Lyonnes 13/02/26
    Ada Hegerberg lors d'OL - Wolfsburg.
    Ligue des champions : Wolfsburg reste encore en vie pour affronter OL Lyonnes 13/02/26
    Les joueurs de l'OL célébrant avec les supporters après la victoire contre le PAOK
    Cinq joueurs de l'OL en dédicaces le mercredi 25 février 13/02/26
    OL Académie : le programme du week-end 13/02/26
    Ingrid Engen lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Engen (OL Lyonnes) : "Je voulais vivre de l'intérieur cette culture de la gagne" 13/02/26
    Adryelson, défenseur de l'OL
    Mercato : de l’argent pour l’OL grâce à Adryelson ? 13/02/26
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    Challenge Espoirs FFF : l'OL gagne sans jouer face à Nice 12/02/26
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    OL - Nice : deux utilisations bien différentes des changements 12/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut