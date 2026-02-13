Coupe LFFP : "Le temps sera l’allié" de Dijon contre OL Lyonnes

Ce samedi (19h), OL Lyonnes se déplace à Dijon pour décrocher un ticket pour sa première finale de la saison en Coupe LFFP. Conscientes d’être les outsiders, les Dijonnaises vont logiquement miser sur une stratégie défensive.

Plus qu’une marche pour accrocher une première finale cette saison. Ce ne sera certainement pas la plus prestigieuse, mais avec la Coupe LFFP, OL Lyonnes a la possibilité de lancer encore un peu plus la recherche du fameux quadruplé. Il faudra pour cela passer l’obstacle que représente Dijon, ce samedi (19h) en Côte d’Or. En championnat, les Lyonnaises avaient plutôt bien géré le déplacement bourguignon avec une victoire 3-0.

Néanmoins, le DFCO avait posé quelques problèmes dans des conditions météorologiques loin d’être optimales. Ce sera encore le cas ce samedi. "Face à OL Lyonnes, on va essayer de les perturber déjà défensivement dans notre animation, d'être le plus imperméable et compact possible, a déclaré Pierre-Alain Picard. Offensivement, il faut qu’on soit capable d’avoir des intentions, de les emmener dans des rapports de force où cela pourra tourner à notre avantage. Plus le match sera carré, plus ce sera facile pour elles. Il faudra essayer de créer un climat d’instabilité pour les sortir de ce qu’elles ont l’habitude de connaître. Ne surtout pas les mettre dans le confort."

"Une finale à Abidjan serait une expérience incroyable"

Ayant accordé beaucoup de repos à ses joueuses avec une reprise mercredi, Picard a souhaité que Dijon arrive "régénérer physiquement et mentalement" pour affronter les Fenottes. "Ce sera très difficile", mais les Dijonnaises aimeraient vivre une "incroyable expérience footballistique et humaine" en participant à la finale de la Coupe LFFP qui se tiendra à Abidjan (Côte d’Ivoire). Jonatan Giraldez et ses joueuses ne l’entendent pas de cette oreille mais Dijon tentera de faire en sorte que "le temps soit notre allié, à nous de mettre les valeurs qui nous définissent habituellement pour pouvoir avancer le plus longtemps dans le match." OL Lyonnes sait à quoi s'attendre, même si la formation lyonnaise s'en doutait déjà un peu.