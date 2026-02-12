Actualités
Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
Endrick célèbre son premier but avec l’OL à Lille (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Nantes - OL : la Var déjugée sur le cas Endrick

  • par Gwendal Chabas

    • Dans son bilan hebdomadaire, la direction de l'arbitrage est revenue sur le cas Endrick lors de Nantes - OL. Elle a déjugé les officiels Var, qui n'avaient pas à intervenir selon elle.

    La décision était assez inattendue au vu de l'historique. Il est en effet assez rare que la commission de discipline de la Ligue procède à une rétrogradation de sanction. C'est arrivé deux fois ce mercredi 11 février, notamment dans le cas Endrick à Nantes. Rappelons que le Brésilien a été exclu par Mathieu Vernice pour un geste répréhensible sur Dehmaine Tabibou, qui faisait obstruction.

    Au cours de ce match, gagné par l'OL 1 à 0, l'arbitre a d'abord averti une deuxième fois l'attaquant lyonnais pour cette action. Il a ensuite consulté la Var, et décidé d'adresser un rouge direct au numéro 9. Mais dans son rapport, l'officiel a lui-même fait machine arrière. Il a demandé à revenir à deux cartons jaunes, ce qui a fait pencher la balance dans la sanction du Rhodanien.

    Les assistants Var ne devaient pas intervenir

    Endrick est suspendu contre Nice ce week-end, mais reviendra lors du déplacement à Strasbourg le dimanche suivant. Néanmoins, nous attendions le bilan de la direction de l'arbitrage (DA) afin d'obtenir un éclairage sur cette situation finalement confuse.

    Il est tombé ce jeudi, et revient effectivement sur ce cas assez particulier. Car on peut lire dans ce document que "l'avertissement initialement adressé pour avoir donné un coup de pied de manière inconsidérée ne constitue pas une erreur manifeste." Puis que "l’intervention de l’assistance vidéo n’était pas attendue". En d'autres termes, le Var semble ici le fautif puisque "l’arbitre disposait des éléments suffisants pour maintenir sa décision initiale", conclut la DA.

    L'éclairage complet de la direction de l'arbitrage :

    "La force employée dans le coup de pied du joueur lyonnais demeure limitée, sans intensité excessive ni caractère manifestement violent. Ces éléments ne permettent pas de caractériser un acte de brutalité au regard des Lois du Jeu. L’avertissement, initialement adressé pour avoir donné un coup de pied de manière inconsidérée, ne constitue donc pas une erreur manifeste. Dans ce contexte, l’intervention de l’assistance vidéo n’était pas attendue et l’arbitre disposait des éléments suffisants pour maintenir sa décision initiale."

