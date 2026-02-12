Actualités
Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
Endrick et Afonso Moreira après Lille – OL (Photo by Jean Catuffe / DPPI via AFP)

OL : Endrick tord le cou à un côté individualiste

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Débarqué à l'OL avec le statut de star, Endrick a montré quelques péchés d'individualisme sur le terrain. Bien loin de l'image qu'il peut avoir à l'intérieur du vestiaire, à l'image du cadeau fait à ses coéquipiers.

    Un ouf de soulagement. C'est certainement la réaction qu'ont dû avoir les dirigeants de l'OL, Paulo Fonseca et Endrick au moment de la décision de la commission de discipline. Le Brésilien ne manquera qu'un seul match pour son exclusion à Nantes samedi dernier. Il sera de retour avec ses coéquipiers dès le déplacement à Strasbourg, le 22 février prochain. Un voyage en Alsace durant lequel le numéro 9 pourra se confronter à certains de ses partenaires durant leur temps libre.

    Parfaitement intégré malgré un prêt de seulement six mois

    Si certaines situations et gestes d'humeur montrent qu'Endrick a un caractère bien trempé et qu'il a probablement un côté individualiste un peu plus prononcé que les autres joueurs de l'OL sur le terrain, en dehors, le Brésilien s'intègre du mieux possible au vestiaire. N'ayant pas tardé à trouver ses marques grâce à Abner, mais aussi à sa capacité à pouvoir échanger en plusieurs langues, Endrick est loin de ce côté starlette et individuel qui pourrait lui coller à la peau. Pour preuve, le joueur prêté par le Real Madrid a régalé ses partenaires en leur offrant un kit personnalisé d'une célèbre console de jeux vidéo pour les voyages.

    à lire également
    Ismaël Doukouré (Strasbourg) reviendra face à l'OL
    3 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - jeu 12 Fév 26 à 9 h 08

      Comme évoqué dans l'article, il reste quand même le plus individualiste de l'équipe à l'heure actuelle. Vu son talent, c'est assez facilement pardonnable.

      Signaler
    2. OLVictory
      OLVictory - jeu 12 Fév 26 à 9 h 15

      Il a tout compris, tous les grands buteurs savent tisser des liens affectifs avec leurs coéquipiers, ils en ont besoin pour être performants.

      Signaler
    3. Avatar
      leroilyon - jeu 12 Fév 26 à 10 h 07

      Arf il a rien d'un joueur perso, c'est pas C.Ronaldo le mec ..
      J'en ai un peu marre de toute ses étiquettes qu'on essaye de lui coller sur le dos..
      J'ai deja fait la liste c'est affligeant ce qu'on a dit ici sur lui..
      Jalousie?
      Je ne comprend pas.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ismaël Doukouré (Strasbourg) reviendra face à l'OL 10:10
    Les supporters de Nice lors d'un match de Ligue 1
    OL - Nice : 500 Niçois acceptés à Décines samedi 09:25
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    OL : Endrick tord le cou à un côté individualiste 08:40
    Les joies des joueurs de l'OL contre Brest
    Ligue 1 : loin des climats inflammables de la concurrence, l'OL garde le cap 08:00
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    Mercato : l'OL aura besoin de vendre l'été prochain 07:30
    Endrick (OL) face à Tabibou (Nantes)
    OL - Ligue 1 : Endrick manquera simplement Nice 11/02/26
    Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l'OL
    OL : Yaremchuk a fait ses premiers pas à l'entraînement 11/02/26
    Clinton Mata et Ruben Kluivert à l'échauffement lors de Young Boys Berne - OL
    OL : une "phase de régénération cruciale" pour un premier tournant en mars 11/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Sofiane Diop (Nice) devant Maitland-Niles (OL)
    Avant d’affronter l’OL, Nice a retrouvé quelques couleurs avec Puel 11/02/26
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire contre Lille
    En huit journées, l’OL a repris dix points pour s’installer sur le podium 11/02/26
    John Carew félicité par ses coéquipiers dont Sylvain Wiltord et Benoît Pedretti
    La drôle de reconversion de John Carew (ex-OL) 11/02/26
    Alice Sombath contre Dijon
    Coupe LFFP : Dijon - OL Lyonnes disponible gratuitement 11/02/26
    Ingrid Engen lors du derby ASSE - OL Lyonnes
    Le derby OL Lyonnes - ASSE théâtre de propos violents contre l’arbitre 11/02/26
    Kylian Negri et Kenan Doganay avec l'équipe de France U16
    OL Académie : Kenan Doganay de retour avec l'équipe de France U17 11/02/26
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    Mercato : "Plus Endrick joue, moins l’OL paye" 11/02/26
    Michele Kang, propriétaire de l'OL féminin, et Vincent Ponsot, DG du club
    Lyon-La Duchère fait un nouvel appel du pied à Kang et OL Lyonnes 11/02/26
    Endrick lors de sa présentation comme nouveau joueur de l'OL
    OL - Ligue 1 : Endrick connaitra sa sanction ce mercredi soir 11/02/26
    Roberto De Zerbi, coach de l'OM
    À trois semaines du choc contre l’OL, l’OM se sépare de De Zerbi 11/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut