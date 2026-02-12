Débarqué à l'OL avec le statut de star, Endrick a montré quelques péchés d'individualisme sur le terrain. Bien loin de l'image qu'il peut avoir à l'intérieur du vestiaire, à l'image du cadeau fait à ses coéquipiers.
Un ouf de soulagement. C'est certainement la réaction qu'ont dû avoir les dirigeants de l'OL, Paulo Fonseca et Endrick au moment de la décision de la commission de discipline. Le Brésilien ne manquera qu'un seul match pour son exclusion à Nantes samedi dernier. Il sera de retour avec ses coéquipiers dès le déplacement à Strasbourg, le 22 février prochain. Un voyage en Alsace durant lequel le numéro 9 pourra se confronter à certains de ses partenaires durant leur temps libre.
Parfaitement intégré malgré un prêt de seulement six mois
Si certaines situations et gestes d'humeur montrent qu'Endrick a un caractère bien trempé et qu'il a probablement un côté individualiste un peu plus prononcé que les autres joueurs de l'OL sur le terrain, en dehors, le Brésilien s'intègre du mieux possible au vestiaire. N'ayant pas tardé à trouver ses marques grâce à Abner, mais aussi à sa capacité à pouvoir échanger en plusieurs langues, Endrick est loin de ce côté starlette et individuel qui pourrait lui coller à la peau. Pour preuve, le joueur prêté par le Real Madrid a régalé ses partenaires en leur offrant un kit personnalisé d'une célèbre console de jeux vidéo pour les voyages.
Comme évoqué dans l'article, il reste quand même le plus individualiste de l'équipe à l'heure actuelle. Vu son talent, c'est assez facilement pardonnable.
Il a tout compris, tous les grands buteurs savent tisser des liens affectifs avec leurs coéquipiers, ils en ont besoin pour être performants.
Arf il a rien d'un joueur perso, c'est pas C.Ronaldo le mec ..
J'en ai un peu marre de toute ses étiquettes qu'on essaye de lui coller sur le dos..
J'ai deja fait la liste c'est affligeant ce qu'on a dit ici sur lui..
Jalousie?
Je ne comprend pas.