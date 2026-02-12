OL - Nice : 500 Niçois acceptés à Décines samedi

Dans un arrêté à venir, la préfecture du Rhône s'apprête à encadrer le déplacement des fans niçois. Ils seront 500 dans le secteur dédié aux visiteurs.

C'est une affiche très attendue, notamment car elle marque un retour improbable. Dimanche à 20h45, l'OL reçoit le Nice de Claude Puel, son ancien entraîneur entre 2008 et 2011. Au début de la saison, personne n'aurait cru cette chose possible. Et pourtant, c'est bien lui qui dirigera les Niçois devant 500 de ses supporters.

Le parcage réservé aux visiteurs dans le stade décinois ne sera pas plein. Ce n'est pas du fait des Aiglons, mais bien car la préfecture du Rhône prendra un arrêté imposant une jauge maximale. Un document visant à encadrer leur déplacement et à limiter leurs mouvements. Il fait suite à une réunion ayant eu lieu ce mercredi.

Les Niçois interdits en ville et aux abords du stade

Ainsi, seuls les fans voyageant avec les bus depuis la Côte d'Azur seront autorisés. Ils seront escortés à l'aller et au retour aux abords de Lyon par les forces de l'ordre. Il leur sera également interdit de se montrer en ville et à proximité de l'enceinte sportive.

Lors de cette rencontre, l'Olympique lyonnais visera un 13e succès de rang. En face, l'OGCN a retrouvé un peu de couleurs ces dernières semaines. Loin de sa meilleure forme toutefois, la formation azuréenne viendra néanmoins au Parc OL avec l'intention de faire un coup pour remonter au classement.