Ce mercredi, l’AS Saint-Étienne a annoncé la mise à pied à titre conservatoire de Sébastien Joseph. L’entraîneur stéphanois est visé par des propos violents envers l’arbitre du derby contre OL Lyonnes, Cécile Bessière.

Sur le terrain, il n’y a pas eu de match. Les joueuses d’OL Lyonnes ont certes dû attendre le temps additionnel de la première mi-temps pour ouvrir le score, mais avec 80% de possession en 45 minutes, les Lyonnaises avaient plus que dominé le derby. Après la rencontre, Sébastien Joseph n’avait pu que s’incliner devant la supériorité rhodanienne. Seulement, l’entraîneur de l’ASSE n’avait pas manqué de pointer des décisions arbitrales pas forcément à son goût. "Je ne sais pas si c’est plus nous ou l’arbitre qui donnons des trucs, mais comme à chaque fois qu’elles sont dans la difficulté, on les aide", avait-il lâché en zone mixte.

Deux rapports après le derby

Ces propos maitrisés, Joseph ne semble pas les avoir eus au moment de retourner aux vestiaires après la défaite 4-0. Déjà passablement énervé au moment de voir Cécile Bessière accorder un penalty en fin de match à OL Lyonnes, l’entraîneur stéphanois a tenu des propos injurieux envers l’arbitre de la rencontre, selon les rapports de la principale victime et du délégué, dont a eu vent L'Équipe. "Elle nous a n... cette sale p..., elle(s) nous n... (nt) tous les week-ends." S’il s’est excusé dans la foulée, Sébastien Joseph a très certainement signé la fin de son aventure à Saint-Étienne. Le club voisin a annoncé la mise à pied de l’entraîneur ce mercredi, dans l’attente d’un entretien préalable à un licenciement.