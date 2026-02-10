Actualités
OL : Gomes Rodriguez (Annecy) et Molebe (Montpellier) ont débuté en Ligue 2

  • par Gwendal Chabas
    • Vendredi et samedi, deux jeunes prêtés par l'OL en Ligue 2 ont disputé leurs premières minutes. Alejandro Gomes Rodriguez (Annecy) et Enzo Molebe (Montpellier) ont fait leurs premiers pas dans leur club.

    Quelques mois dans l'antichambre de la Ligue 1 pour se faire les dents avant de revenir à l'OL. C'est le programme pour Alejandro Gomes Rodriguez et Enzo Molebe, qui ont eu peu d'occasions de s'exprimer sur la première moitié de saison. Les deux jeunes footballeurs de 17 et 18 ans ont été prêtés lors du dernier jour du mercato hivernal à des clubs de Ligue 2.

    L'Anglais passera la fin de l'exercice à Annecy, tandis que le Français a atterri à Montpellier. Deux formations de milieu de tableau qui vont essayer d'accrocher une place de barragiste pour la montée. Ils ont tous les deux lancé leur aventure ponctuelle ce week-end, faisaient leur entrée en jeu en seconde période de leur match respectif.

    Pas de victoire pour démarrer

    Le néo-Annéciens était le premier à faire ses débuts. Vendredi soir, il a disputé la dernière demi-heure de la rencontre face à Grenoble (1-1). Un derby sans vainqueur au cours duquel il a écopé d'un carton jaune. On l'a ainsi vu beaucoup tenter, mais sans grande réussite néanmoins.

    Enzo Molebe, lui, a connu un démarrage collectif difficile. Le MHSC a perdu à Saint-Étienne dans un choc crucial pour remonter vers le top 5 (1-0). L'attaquant a joué 23 minutes. Les Héraultais ont encaissé le seul but de la partie à la 77e minute.

    Après cette entrée en matière, les deux joueurs espèrent enchaîner cette semaine. Les Montpelliérains recevront Le Mans, adversaire en forme. Les Hauts-Savoyards, eux, iront à Laval, que l'Olympique lyonnais vient d'éliminer en Coupe de France (2-0).

    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - mar 10 Fév 26 à 12 h 31

      Le problème il me semble avec ces prêts d'attaquants, est que souvent ils vont vouloir se faire remarquer (les quelques actions que j'ai vu d'AGR notamment, on dirait qu'il force un peu l'exploit).

      C'est rare je pense qu'un joueur vienne et veuille simplement s'inclure dans un collectif qui tourne bien.

      Signaler

