Alejandro Gomes Rodriguez, attaquant de l'OL
Alejandro Gomes Rodriguez, attaquant de l’OL (Instagram du joueur)

Mondial U17 : l'Angleterre de Gomes Rodríguez (OL) chute d'entrée

  • par Gwendal Chabas

    • Pourtant très actif et sollicité dans la zone de vérité, Alejandro Gomes Rodríguez est resté muet avec l'Angleterre mardi. Les Anglais tombent lourdement face au Venezuela pour entamer le Mondial U17.

    C'est probablement le pire début possible pour l'Angleterre lors de la Coupe du monde U17. Ce mardi, Alejandro Gomes Rodríguez et ses compères anglais ont pris la foudre par le Venezuela pour lancer leur Mondial. Un revers sec 3 à 0 dans lequel l'avant-centre a disputé l'entièreté des minutes. Une affiche forcément particulière pour le Lyonnais, qui est né à Caracas.

    Le score du match est par ailleurs un peu trompeur, l'attaquant de l'OL ayant eu plusieurs opportunités de marquer. Mais il a trouvé la barre transversale sur un coup franc ou les mains du gardien sur un geste acrobatique. Au total, il aura tiré à quatre reprises, pour deux tentatives cadrées, mais aussi égaré cinq ballons.

    L'Angleterre dos au mur face à Haïti

    Les Vénézuéliens ont été assez cliniques et ont su frapper au bon moment, avec deux buts aux 40e et 45e minutes. Ils ont ensuite ajouté une troisième réalisation à la 93e minutes, alors que les Young Lions essayaient de revenir. Un résultat qui ne compromet pas encore la suite du tournoi pour les protégés de Neil Ryan, l'entraîneur national.

    Derniers de leur poule, ils devront cependant rebondir face à Haïti (qui a perdu 4 à 1 contre l'Égypte) dès vendredi. Une obligation de victoire pratiquement afin de conserver leurs chances de finir à une des deux premières places du groupe ou parmi les huit meilleurs troisièmes.

    OL : début du Mondial U17 pour Alejandro Gomes Rodríguez

