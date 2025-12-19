Ce vendredi, le FC Saint-Cyr Collonges organisait une conférence de presse à deux jours du match historique contre l'OL. Le capitaine Sekhouba Souaré avait de l'excitation mais ne veut pas se présenter en victime à Décines.

De notre envoyé spécial à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.

Vous jouez un 32e de finale de Coupe de France, dimanche. Quel est le discours du capitaine ?

Sekhouba Souaré : Prendre du plaisir, c'est un match spécial, c'est un match unique pour tout le monde. La première des choses, c'est prendre du plaisir et après sur le terrain, on verra ce qui va se passer, mais tous les gars sont concernés, déterminés. De toute façon, ces matchs-là contre des équipes comme ça, c'est facile de motiver tout le monde. Il n'y a même pas besoin de parler. Vraiment, le premier mot, c'est prendre du plaisir, profiter de la journée et après, on verra ce qui se passe.

Ça vous fait quoi de voir un peu toute cette effervescence ?

C'est nouveau. Je crois que c'est plus stressant que d'aller sur un terrain (sourire). Mais ça fait plaisir aussi d'avoir ce côté un peu professionnel. Du coup, même là, on en profite un peu.

Il n’y a pas la peur d’être trop pris par l'émotion dimanche ?

Non, on n'a pas peur. On va profiter de la pression. On l'aura peut-être avant le match jusqu'au moment où on va rentrer sur le terrain, mais on va essayer de tout oublier et de jouer un match normal.

"Sur le terrain, on oubliera l'écusson qu'ils portent"

Ce vendredi matin, Corentin Tolisso, le capitaine, a évoqué la fête des voisins. Est-ce que c'est un terme que vous utilisez aussi ?

Ça va être une fête pour les gens qui viennent voir le match. Nous aussi, on va en profiter. C'est une fête pour nous mais après, sur le terrain, ce n’est jamais une fête parce qu'il y a un match de foot. C'est la compétition.

Quel regard vous portez justement sur l’OL ? Est-ce que c'est un club que vous admirez au quotidien ?

Personnellement, je ne suis pas un supporter de l’OL mais c'est un grand club. On est obligés de respecter ce club. Après, on va y aller comme si on jouait contre une équipe lambda, entre guillemets. C'est un grand mot. Mais sur le terrain, ce sera onze bonhommes contre onze autres. On oubliera l'écusson qu'ils portent et on ira à fond.

Vous vous êtes chambrés, j'imagine, entre ceux qui supportent l’OL et ceux qui ne supportent pas ?

On se chambre mais on est tous contents et excités de jouer l’OL. Qu'on soit supporters ou pas, l’OL, ça reste un grand club français, un des meilleurs clubs français, un grand club européen aussi. Du coup, on n'a même pas le temps de se chambrer sur ça. On est tous heureux de jouer l’OL.

"Tous mes collègues m'ont demandé des places"

Racontez-nous un petit peu ce décalage entre le monde pro et amateur. Comment vous l'avez vécu, comment vous vous êtes préparés ?

On n'a rien changé. Le staff a décidé de rien changer. Je pense que c'est une bonne chose de rester sur nos habitudes. Les entraînements la semaine n'ont pas changé. Le lieu n'a pas changé. On a de la chance aussi d'avoir des bonnes installations ici. Je pense que pour l'habitude de nos joueurs, c'est bien de rester sur ce qu'on a fait habituellement.

Est-ce que vos employeurs ont été un peu plus compréhensifs pour la prépa ?

Non, la preuve, je suis un peu en retard (rires). Sérieusement, ils le comprennent. Ils font tout pour qu'on soit dans les meilleures conditions. Ils sont contents pour nous aussi. Du coup, ils font tout pour que ça se passe au mieux pour nous.

Vous faites quoi dans la vie ?

Je suis technicien télécom. Et là, les collègues, ça n'arrête pas. Ils m’ont tous demandé des places (sourire).

Est-ce qu'on peut parler du match d'une vie ?

Oui, c'est le match d'une vie. Il n'y en a pas beaucoup. Moi-même, c'est la première fois que je joue contre une équipe pro. Il y en a quelques-uns qui ont déjà joué une équipe pro mais pour le reste, c'est une découverte. On ne sait pas si on va être amené à rejouer une équipe pro, si on va être amené à rejouer un 32ème de la finale de la Coupe de France. Du coup, c'est clairement un match d'une vie.