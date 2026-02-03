Actualités
Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
Paulo Fonseca, à l’entrainement de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Fonseca "très satisfait" du mercato hivernal

  • par David Hernandez
  • 12 Commentaires

    • Avec quatre recrues supplémentaires, l’OL a cherché à étoffer l’effectif de Paulo Fonseca. Dans les discussions concernant les profils ciblés, l’entraîneur portugais ne cachait pas sa satisfaction.

    Ils ne seront que deux disponibles ce mercredi soir face à Laval, mais en ce lendemain de fin de mercato hivernal, il y avait de quoi avoir le sourire au sein du staff de l’OL. Face à la cascade de pépins physiques dont est victime le club lyonnais ces dernières semaines, l’apport de recrues ne sera pas de trop pour la seconde partie de saison. Contre LavalEndrick et Noah Nartey resteront les seules "nouveautés" lyonnaises mais dans les prochains jours et semaines, l’OL pourra compter sur Roman Yaremchuk et Noham Kamara, tous deux arrivés dans les dernières heures du mercato. "Je suis très satisfait.Je pense que le club a fait tout pour rendre l'équipe plus forte."

    "Nous avons plus de solutions, nous sommes plus équilibrés"

    Paulo Fonseca n’a pas manqué de saluer le travail réalisé par Matthieu Louis-Jean et la cellule de recrutement. Toutefois, à l’image du recrutement de l’attaquant ukrainien, l’entraîneur lyonnais a eu son mot à dire dans les profils ciblés. "Nous avions besoin d'un attaquant. Il est arrivé avec Roman, un joueur que je connais. Noham est un défenseur central mais un jeune joueur. Un joueur pour le futur. Je pense qu'à ce moment-là, nous avons plus de solutions. Nous sommes plus équilibrés. Je pense que l'équipe est plus forte avec ces joueurs qui sont arrivés."

    Il ne reste plus qu'à retrouver tous les blessés pour avoir une vraie concurrence qui s'installe dans ce groupe.

    12 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mar 3 Fév 26 à 14 h 11

      il peut être comblé , il a eu précisément les profils qu'il demandait , avec une grosse plus value dans le secteur offensif.

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - mar 3 Fév 26 à 14 h 32

        Je suis sûr qu'il va vouloir faire jouer Yaremchuk assez souvent. On sait à quel point il a bataillé pour obtenir cette recrue. Attention par contre à ne pas tout déséquilibrer 🙂

        Signaler
        1. Avatar
          regard01 - mar 3 Fév 26 à 14 h 42

          Bonjour Badgone91. 2 avant-centres pour jouer à fond 3 compétitions, ce n’est pas de trop, je pense. Même Himbert aura du temps de jeu.

        2. Juni38
          Juni38 - mar 3 Fév 26 à 14 h 48

          C'est un profil qu'on n'avait pas et ça lui offre beaucoup plus de perspectives de jeu .
          Il peut libérer des espaces pour nos flèches notemment Endrick qui avait trois joueurs sur lui contre lille .
          Et un peu de poids et d'expérience dans cette attaque très jeune , ne peut que faire du bien , je pense que cet Ukrainien on va en reparler ...

    2. Avatar
      regard01 - mar 3 Fév 26 à 14 h 15

      Genesio est par contre très contrarié. Il n’a que Giroud comme avant-centre.

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - mar 3 Fév 26 à 14 h 20

        Salut regard01,

        En même temps (et je dis ça sans agressivité hein), on s'en fout un peu de Lille et de Brouno 😄

        Pour revenir à l'article, oui, Paulo peut être satisfait, il a une belle équipe, d'autant plus si l'on songe aux retours d'Orel, Ernest et Malick.

        Signaler
        1. OLVictory
          OLVictory - mar 3 Fév 26 à 14 h 24

          Retour la saison prochaine, au moins pour deux d'entre eux

        2. Avatar
          regard01 - mar 3 Fév 26 à 14 h 36

          Bonjour Toitoi, Oui, c’est vrai OSEF de Lille😊

        3. Toitoi
          Toitoi - mar 3 Fév 26 à 14 h 46

          Salut OLVictory,

          Tu penses vraiment qu'ils vont revenir seulement la saison prochaine ? Ça craindrait un peu (surtout pour eux) !

          regard01, après, je dis on s'en fiche de Lille, mais on risque d'encore les retrouver en huitièmes...

    3. Bioman
      Bioman - mar 3 Fév 26 à 14 h 45

      Si Paolo est comblé, c'est le principal, le pire c'est qu'il n'a pas l'air de faire de langue de bois. Si ces nouveaux jouteurs permettant d'avoir un meilleur rendement qui est déjà satisfaisant actuellement...
      On ne sait pas quand arrivera la chute, mais franchement un trophée nous ferait tellement de bien....

      Signaler
    4. Juni38
      Juni38 - mar 3 Fév 26 à 14 h 56

      C'est un sacré good job quand on fait le bilan :
      Satriano : Yaremchuck
      ( il a fallu donner 6 M€ à Lens pour pouvoir le prêter avec O.A mais on récupère les billes l'été prochain )

      Molele , Alejandro : Endrick

      Nartey vient en renfort au milieu ( 7,5M€ ) , on garde Tessman et on ne perd personne.

      Barisic a été vendu à Rijeka ( 0,4M€ ) et Kumbedi à Wolksburg ( 6 M€ )

      Crytal palace voulait Kluivert , la porte a été fermée .

      Peu de dépenses ( des prêts o.a sauf Nartey ) et une vraie augmentation de la valeur du groupe .

      Signaler
    5. Avatar
      Poupette38 - mar 3 Fév 26 à 15 h 06

      Je viens d'écouter la conférence de presse de Rémi Himbert, quelle éloquence, agréable à écouter, chapeau gone .

      Signaler

