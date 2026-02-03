OL : Fonseca "très satisfait" du mercato hivernal

Avec quatre recrues supplémentaires, l’OL a cherché à étoffer l’effectif de Paulo Fonseca. Dans les discussions concernant les profils ciblés, l’entraîneur portugais ne cachait pas sa satisfaction.
Ils ne seront que deux disponibles ce mercredi soir face à Laval, mais en ce lendemain de fin de mercato hivernal, il y avait de quoi avoir le sourire au sein du staff de l’OL. Face à la cascade de pépins physiques dont est victime le club lyonnais ces dernières semaines, l’apport de recrues ne sera pas de trop pour la seconde partie de saison. Contre Laval, Endrick et Noah Nartey resteront les seules "nouveautés" lyonnaises mais dans les prochains jours et semaines, l’OL pourra compter sur Roman Yaremchuk et Noham Kamara, tous deux arrivés dans les dernières heures du mercato. "Je suis très satisfait.Je pense que le club a fait tout pour rendre l'équipe plus forte."
"Nous avons plus de solutions, nous sommes plus équilibrés"
Paulo Fonseca n’a pas manqué de saluer le travail réalisé par Matthieu Louis-Jean et la cellule de recrutement. Toutefois, à l’image du recrutement de l’attaquant ukrainien, l’entraîneur lyonnais a eu son mot à dire dans les profils ciblés. "Nous avions besoin d'un attaquant. Il est arrivé avec Roman, un joueur que je connais. Noham est un défenseur central mais un jeune joueur. Un joueur pour le futur. Je pense qu'à ce moment-là, nous avons plus de solutions. Nous sommes plus équilibrés. Je pense que l'équipe est plus forte avec ces joueurs qui sont arrivés."
Il ne reste plus qu'à retrouver tous les blessés pour avoir une vraie concurrence qui s'installe dans ce groupe.
il peut être comblé , il a eu précisément les profils qu'il demandait , avec une grosse plus value dans le secteur offensif.
Je suis sûr qu'il va vouloir faire jouer Yaremchuk assez souvent. On sait à quel point il a bataillé pour obtenir cette recrue. Attention par contre à ne pas tout déséquilibrer 🙂
Bonjour Badgone91. 2 avant-centres pour jouer à fond 3 compétitions, ce n’est pas de trop, je pense. Même Himbert aura du temps de jeu.
C'est un profil qu'on n'avait pas et ça lui offre beaucoup plus de perspectives de jeu .
Il peut libérer des espaces pour nos flèches notemment Endrick qui avait trois joueurs sur lui contre lille .
Et un peu de poids et d'expérience dans cette attaque très jeune , ne peut que faire du bien , je pense que cet Ukrainien on va en reparler ...
Genesio est par contre très contrarié. Il n’a que Giroud comme avant-centre.
Salut regard01,
En même temps (et je dis ça sans agressivité hein), on s'en fout un peu de Lille et de Brouno 😄
Pour revenir à l'article, oui, Paulo peut être satisfait, il a une belle équipe, d'autant plus si l'on songe aux retours d'Orel, Ernest et Malick.
Retour la saison prochaine, au moins pour deux d'entre eux
Bonjour Toitoi, Oui, c’est vrai OSEF de Lille😊
Salut OLVictory,
Tu penses vraiment qu'ils vont revenir seulement la saison prochaine ? Ça craindrait un peu (surtout pour eux) !
regard01, après, je dis on s'en fiche de Lille, mais on risque d'encore les retrouver en huitièmes...
Si Paolo est comblé, c'est le principal, le pire c'est qu'il n'a pas l'air de faire de langue de bois. Si ces nouveaux jouteurs permettant d'avoir un meilleur rendement qui est déjà satisfaisant actuellement...
On ne sait pas quand arrivera la chute, mais franchement un trophée nous ferait tellement de bien....
C'est un sacré good job quand on fait le bilan :
Satriano : Yaremchuck
( il a fallu donner 6 M€ à Lens pour pouvoir le prêter avec O.A mais on récupère les billes l'été prochain )
Molele , Alejandro : Endrick
Nartey vient en renfort au milieu ( 7,5M€ ) , on garde Tessman et on ne perd personne.
Barisic a été vendu à Rijeka ( 0,4M€ ) et Kumbedi à Wolksburg ( 6 M€ )
Crytal palace voulait Kluivert , la porte a été fermée .
Peu de dépenses ( des prêts o.a sauf Nartey ) et une vraie augmentation de la valeur du groupe .
Je viens d'écouter la conférence de presse de Rémi Himbert, quelle éloquence, agréable à écouter, chapeau gone .