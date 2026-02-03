OL : Fonseca "très satisfait" du mercato hivernal

Avec quatre recrues supplémentaires, l’OL a cherché à étoffer l’effectif de Paulo Fonseca. Dans les discussions concernant les profils ciblés, l’entraîneur portugais ne cachait pas sa satisfaction.

Ils ne seront que deux disponibles ce mercredi soir face à Laval, mais en ce lendemain de fin de mercato hivernal, il y avait de quoi avoir le sourire au sein du staff de l’OL. Face à la cascade de pépins physiques dont est victime le club lyonnais ces dernières semaines, l’apport de recrues ne sera pas de trop pour la seconde partie de saison. Contre Laval, Endrick et Noah Nartey resteront les seules "nouveautés" lyonnaises mais dans les prochains jours et semaines, l’OL pourra compter sur Roman Yaremchuk et Noham Kamara, tous deux arrivés dans les dernières heures du mercato. "Je suis très satisfait.Je pense que le club a fait tout pour rendre l'équipe plus forte."

"Nous avons plus de solutions, nous sommes plus équilibrés"

Paulo Fonseca n’a pas manqué de saluer le travail réalisé par Matthieu Louis-Jean et la cellule de recrutement. Toutefois, à l’image du recrutement de l’attaquant ukrainien, l’entraîneur lyonnais a eu son mot à dire dans les profils ciblés. "Nous avions besoin d'un attaquant. Il est arrivé avec Roman, un joueur que je connais. Noham est un défenseur central mais un jeune joueur. Un joueur pour le futur. Je pense qu'à ce moment-là, nous avons plus de solutions. Nous sommes plus équilibrés. Je pense que l'équipe est plus forte avec ces joueurs qui sont arrivés."

Il ne reste plus qu'à retrouver tous les blessés pour avoir une vraie concurrence qui s'installe dans ce groupe.