Titouan Thomas, milieu de Laval
Titouan Thomas, milieu de Laval (AFP)

Contre Laval, l'OL va retrouver deux anciens de l'Académie

  par David Hernandez

    • Ce mercredi, l’OL reçoit Laval en huitième de finale de la Coupe de France. Un match particulier pour Mattéo Commaret et Titouan Thomas, passés par l’Académie ces dernières saisons.

    Après la Ligue 1, l'OL doit rapidement basculer sur la Coupe de France. Jamais facile, d'autant plus quand les deux matchs sont espacés de seulement soixante-douze heures. Paul Fonseca va donc avoir un très gros travail psychologique et mental à faire ces prochaines heures pour motiver son groupe et surtout ne pas faire preuve d'un excès de confiance. Avec la venue de Laval, avant-dernier de Ligue 2, cela pourrait être le cas et se croire trop vite en quarts de finale de Coupe de France.

    Des matchs de Youth League, mais jamais en pros

    Ce serait ainsi un manque de respect envers le club de la Mayenne qui va jouer crânement sa chance à Décines. Pour certains joueurs du Stade Levallois, la venue au Parc OL sera un match particulier. Si Olivier Frapolli aurait aimé jouer à domicile, Mattéo Commaret et Titouan Thomas ont certainement eu un sentiment différent. Ce mercredi à 20h30, le défenseur et le milieu retrouveront un environnement qu'ils connaissent bien. Les deux sont passés par l'OL Académie ces dernières saisons. Tous deux issus de la génération 2002 au même titre que Bradley Barcola ou Castello Lukeba, ils ont joué des matchs de Youth League et même de réserve pour Thomas, mais n'ont jamais passé le "cut" du groupe professionnel. De quoi avoir une envie décuplée ce mercredi soir.

    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL - Laval : Morton a fait son retour à l’entraînement

