Actualités
Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
Tyler Morton à l’échauffement de l’OL avant Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL - Laval : Morton a fait son retour à l’entraînement

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Touché par un virus samedi avant OL - Lille, Tyler Morton est déjà de retour. Le milieu anglais était bien présent avant le match contre Laval.

    Son absence de dernière minute avait interpellé avant OL - Lille. Avec le forfait de Corentin Tolisso, les supporters lyonnais espéraient voir Tyler Morton prendre le jeu à son compte dans le choc de la 20e journée. Il n'en a rien été puisque l'Anglais a brillé par son absence, la faute à un virus contracté samedi et qui l'a empêché de tenir sa place. Un simple contretemps car Morton était bien de retour à l'entraînement ce mardi matin. À la veille du match de Coupe de France, c'est une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca.

    Kamara présent à la séance, pas Yaremchuk

    Néanmoins, il devrait y avoir pas mal de mouvements dans le onze de départ. Plusieurs jeunes joueurs ont pris part à la séance du jour, avec les absences confirmées de Corentin Tolisso, Orel Mangala, Ernest Nuamah ou encore Malick Fofana. Il y avait la nouvelle recrue Noham Kamara, débarqué en provenance du PSG lundi mais qui ne sera pas qualifié mercredi, mais aussi Daryll Benlahlou ou encore Prince Mbatshi, montés de la réserve. Roman Yaremchuk n'était lui pas encore avec ses nouveaux coéquipiers, lui qui avait fini son aventure à l'Olympiakos avec un problème au mollet.

    https://twitter.com/oetl/status/2018630220547510542
    à lire également
    Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
    Coupe de France : Kluivert forfait pour OL - Laval
    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mar 3 Fév 26 à 12 h 31

      Il est jeune et costaud .
      Touché comme lui samedi par un virus , j'ai passé 3j complètement fracassé , avec beaucoup de fièvre .
      Je refais surface aujourd'hui mais serais incapable de faire le moindre sport .

      Signaler
    2. LeCaladois
      LeCaladois - mar 3 Fév 26 à 13 h 17

      La blessure au mollet qui persiste pour Yaremchuk ?

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Affiche OL Lyonnes - ASSE
    OL Lyonnes - Saint-Etienne : -50% sur la billetterie avec Olympique-et-Lyonnais 07:30
    Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
    Coupe de France : Kluivert forfait pour OL - Laval 13:17
    Les supporters de l'OL contre Manchester United
    OL - Laval : 19 000 billets édités, les Bad Gones lancent un appel 12:45
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL - Laval : Morton a fait son retour à l’entraînement 12:00
    Titouan Thomas, milieu de Laval
    Contre Laval, l’OL va retrouver deux anciens de l’Académie 11:45
    Clinton Mata lors de Lille - OL
    Contre Lille, Mata a atteint les 100 matchs avec l’OL 11:00
    La réserve de l'OL Lyonnes
    OL Académie : vainqueur de Clermont, la réserve féminine prend la tête 10:15
    Alain et Isabelle Griezmann avec Michael Gerlinger pour la signature du partenariat OL - Mâcon 71
    Désiré dans TKYDG, le partenariat OL - Mâcon 71 voit le jour 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Karim Benzema, ancien attaquant de l'OL
    Mercato : Benzema (ex-OL) reste en Arabie saoudite mais change de club 08:45
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    Avec son mercato hivernal, l’OL pense à aujourd’hui et demain 08:00
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Mercato : Gomes Rodriguez également prêté en Ligue 2 02/02/26
    OL - Mercato : Kamara vient renforcer le secteur défensif 02/02/26
    Enzo Molebe lors de Real Betis - OL
    OL - Mercato : Molebe va se faire les dents à Montpellier 02/02/26
    La joie des joueurs de l'OL après le but de Noah Nartey contre Lille.
    Avec ses Gones, Nartey, Endrick, l'OL file vers la Ligue des champions 02/02/26
    Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l'OL
    Mercato : Yaremchuk débarque à l’OL en prêt 02/02/26
    Les joueurs de Laval
    Coupe de France : Laval privé de deux joueurs contre l’OL 02/02/26
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    Hateboer, Endrick, Nartey, une possible recrue… des choix à faire à l’OL pour la Ligue Europa 02/02/26
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    Coupe Nationale U18 : l'OL Lyonnes affrontera Clermont en quarts 02/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut