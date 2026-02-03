OL - Laval : Morton a fait son retour à l’entraînement

Touché par un virus samedi avant OL - Lille, Tyler Morton est déjà de retour. Le milieu anglais était bien présent avant le match contre Laval.

Son absence de dernière minute avait interpellé avant OL - Lille. Avec le forfait de Corentin Tolisso, les supporters lyonnais espéraient voir Tyler Morton prendre le jeu à son compte dans le choc de la 20e journée. Il n'en a rien été puisque l'Anglais a brillé par son absence, la faute à un virus contracté samedi et qui l'a empêché de tenir sa place. Un simple contretemps car Morton était bien de retour à l'entraînement ce mardi matin. À la veille du match de Coupe de France, c'est une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca.

Kamara présent à la séance, pas Yaremchuk

Néanmoins, il devrait y avoir pas mal de mouvements dans le onze de départ. Plusieurs jeunes joueurs ont pris part à la séance du jour, avec les absences confirmées de Corentin Tolisso, Orel Mangala, Ernest Nuamah ou encore Malick Fofana. Il y avait la nouvelle recrue Noham Kamara, débarqué en provenance du PSG lundi mais qui ne sera pas qualifié mercredi, mais aussi Daryll Benlahlou ou encore Prince Mbatshi, montés de la réserve. Roman Yaremchuk n'était lui pas encore avec ses nouveaux coéquipiers, lui qui avait fini son aventure à l'Olympiakos avec un problème au mollet.